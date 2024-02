Tras meses de retrasos, se reveló la fecha de estreno de la sexta y última temporada de El cuento de la criada: el desenlace de la serie distópica ganadora de un Emmy iba a empezar a producirse en 2023 para estrenarse este otoño, pero el calendario se retrasó debido a la huelga de guionistas e intérpretes. Los artistas acordaron poner fin a la huelga más larga de la historia de Hollywood en septiembre de 2023, después de que los líderes sindicales aprobaran un acuerdo contractual con los jefes de los estudios.

Así, la tanda final de episodios de The Handmaid's Tale comenzará a producirse este verano boreal para estrenarse en 2025, según el presidente de Disney Television Group, Craig Erwich. La sexta temporada recibió luz verde en septiembre de 2022, antes del estreno de la quinta.



La exitosa serie dramática, protagonizada por Elisabeth Moss, está basada en la novela de Margaret Atwood y ambientada en un futuro distópico plagado de infertilidad, y en el que a las "criadas" se las esclaviza para tener hijos de los "comandantes". En declaraciones a Deadline, Erwich dijo: "La huelga lo puso todo en pausa, eso es innegable. No sabíamos cuándo se reanudaría la producción y, por tanto, no teníamos una visión completa de nuestro calendario y no podíamos retomar ciertas series hasta que lo supiéramos". "Siempre es duro cuando hay un paro laboral, es doloroso para todos", añadió.

Erwich también reveló que se está desarrollando un nuevo spinoff, The Testaments. Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, la nueva serie se sitúa años después de los acontecimientos de la sexta temporada.



En un comunicado de prensa previo a la 5ª temporada, Bruce Miller, creador, showrunner y productor ejecutivo, dijo: "Fue un verdadero honor contar la historia de la innovadora novela de Margaret Atwood y su escalofriantemente relevante mundo, y estamos encantados de llevar a los espectadores una sexta y última temporada de El cuento de la criada".

"Estamos agradecidos a Hulu y MGM por permitirnos contar esta historia, que por desgracia ha seguido siendo tan relevante como siempre a lo largo de su ejecución, y estamos asombrados con nuestros increíbles fans por su apoyo inquebrantable, y sin los cuales nunca habríamos llegado a este punto." Craig Erwich agregó: "Hace cinco años, casi al día siguiente, El cuento de la criada hizo historia al convertirse en la primera serie en ganar un Emmy por un servicio de streaming."