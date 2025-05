El reclamo de la UTA y la oferta salarial de las empresas

Este lunes, durante las negociaciones en la Secretaría de Trabajo que no prosperaron, la última propuesta de las cámaras empresarias consistió en otorgar para mayo un salario remunerativo de $1.240.000 más $50.000 no remunerativos, para junio $1.270.000 y $50.000 no remunerativos, y para julio $1.310.000 remunerativos.

El gremio mantuvo su reclamo de un sueldo básico de $1.700.000, por lo que las tratativas terminaron en fracaso.