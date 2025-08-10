Este miércoles, a las 19 horas en la Biblioteca Obrera Juan B. Justo (Av. La Plata 85), el periodista Gustavo Ng presentará un informe sobre la Región Autónoma de Xinjiang, territorio que fue la puerta oeste de la Ruta de la Seda y hoy asoma como corazón de China en una nueva Eurasia.

En un trabajo de campo para un libro que publicará el China Intercontinental Press, Gustavo Ng, coeditor de Revista DangDai, visitó diferentes zonas de una Xinjiang donde coexisten nómades, agricultores, musulmanes, descendientes de Gengis Kan y gente de a caballo, con la China del siglo XXI.

Xinjiang es una región alejada de los grandes centros urbanos como Beijing y Shanhai. Es el foco de un ambicioso Plan de Desarrollo del Gobierno Central chino, que ha concentrado y conducido inversiones para revitalizarla y eliminar su pobreza ancestral.

Gustavo Ng es autor de El regalo del Dios Viento - Viaje al país de los budistas tibetanos, El Tangram de China - Cómo ven los latinoamericanos al gigante de Asia, Mariposa de Otoño y otros libros relacionados con China.