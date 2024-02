El Ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa convocó este jueves a los gremios de estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires a una nueva mesa de negociación paritaria. Por unanimidad, las organizaciones sindicales aceptaron la oferta de aumento propuesta por el ejecutivo de un 20% respecto del último salario acordado en 2023 y la reapertura mensual de la mesa de diálogo en la que se acordarán los futuros incrementos.

De acuerdo con lo informado, el incremento será incorporado al salario del mes de febrero y será abonado con los haberes del mes de marzo. El acuerdo alcanza a todos los trabajadores cuya actividad es regulada por la Ley 10.430, leyes especiales y también jubilados.

Cabe recordar que, través de un decreto firmado durante el mes de enero, Axel Kicillof, les había otorgado a los trabajadores del Estado provincial un 25% de aumento. De esa cifra, el 15% correspondía a la paritaria 2023 y el 10% restante se incluyó como adelanto por las negociaciones paritarias 2024.

La falta de incentivo



Tanto los docentes bonaerenses como el propio gobernador y su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, condenaron la decisión del Ejecutivo nacional que encabeza Javier Milei, de no pagar las sumas complementarias que le corresponde girar a las provincias que se enmarcan en el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), Conectividad y Material Didáctico.

Mientras los docentes valoraron positivamente la decisión de Kicillof de pagarlo con fondos propios, también apuntaron que esta “metodología, no solo ataca al mecanismo paritario, sino que agrava aún más la situación económica frente a la escalada inflacionaria, deteriorando los salarios”.

Por su parte, Carlos Bianco aseguró que el Gobierno nacional está dando "golpes muy fuertes a las finanzas de la provincia" y adelantó que su distrito formalizará el reclarmo por el "corte intempestivo" Fonid y el resto de los recursos que el Ejecutivo nacional dejó de girarle a la Provincia tras el fracaso parlamentario de la llamada Ley ómnibus.

El funcionario se refirió específicamente al fondo de incentivo docente y destacó que se trata de "un complemento salarial que se implementó en el '98" y que "desde entonces, todos los gobiernos lo han mantenido, por lo que constituye un derecho adquirido de los docentes y maestras de toda la Argentina".

En declaraciones radiales, el funcionario criticó la gestión de Javier Milei y aseguró que "el Gobierno nacional anunció que ahora los salarios dependen pura y exclusivamente de las provincias, y que incluso no tienen previsto llamar a paritaria nacional, que establecía un piso mínimo común para todas las jurisdicciones en materia salarial" y funcionaba como "complementado con este Fondo Nacional que, dependiendo de la provincia, explica entre un 8,5 y un 14,4% del salario de bolsillo de los docentes para el cargo testigo".

Bianco rechazó también que "a través de un comunicado del ministerio de Economía se haya anunciado que también se cortaban los fondos para todas las provincias del llamado Fondo Compensador del Interior", una política que "generaba recursos para que se los enviaran a las empresas de transporte, y que permitía tener en el interior del país boletos de colectivos a precios razonables". Aseguró que son "dos golpes muy fuertes a las finanzas de las provincias en general y de Buenos Aires en particular" y agregó que "todo esto se suma al recorte total o parcial de otros fondos, como el recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que estaba vigente con el Gobierno pasado para la provincia de Buenos Aires, así como la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, que se ha hecho con mala praxis porque no se tomaron los indicadores de inflación como correspondía".

El ministro de Gobierno consideró además que "de distintas formas el gobierno nacional está tratando de asfixiar financieramente a todas las provincias, pero en Buenos Aires es donde más han caído los financiamientos de la Nación" y agregó: "No veo ninguna medida positiva para los bonaerenses y ningún resultado positivo de las medidas que se tomaron". Advirtió también que "cuando revisás los aumentos en los alimentos y en los medicamentos, cuando recorremos los destinos turísticos vemos cómo ha caído no solo la afluencia de turistas sino también el consumo, cuando los sectores productivos muestran un panorama bastante desolador que nos hace acordar a lo que sucedía con el gobierno de Macri". Por último, admitió que "el diálogo con el Gobierno nacional es muy complejo" y aseguró que no tienen "interlocutores válidos en la mayoría de los ministerios" y concluyó: "Cuando tenemos alguna solicitud o reclamo no hay nunca respuesta".