A dos lunes para el inicio de clases, los gremios provinciales se declararon en estado de alerta y movilización tras el reciente anuncio del vocero presidencial sobre la suspensión del envío de fondos educativos (FONID principalmente) que por ley deben ser enviados a las provincias. Sin descartar medidas de fuerza que impacten directamente en el dictado normal de clases en escuelas públicas, los siete gremios que nuclean a las y los trabajadores públicos de la provincia de Salta -e incluyen a uno de los tres sectores de la docencia autoconvocada- comenzarán hoy la negociación paritaria de 2024.



Victoria Cervera, secretaria general de SITEPSa, precisó que esa reunión comenzará esta tarde a las 15.30 en la sede del gobierno salteño en Grand Bourg. "No se puede permitir una reducción en los salarios", dijo a Salta/12. "El gobierno (provincial), más allá de las presentaciones que haga a nivel nacional" por la suspensión del Fondo de Incentivo Docente "tendrá que asumir este recorte", aseguró.

A la preocupación por la educación pública, se suma otra nueva incertidumbre que plantearán en la mesa de negociación de salarios de hoy. Puntualmente, se trata de declaraciones del ministro de Infraestructura y Coordinador de Enlace Político, Sergio Camacho, acerca de la modalidad que tendría la equiparación salarial de las y los trabajadores estatales salteños a partir de 2024. "Nosotros nos enteramos de manera no oficial que esa actualización se realizará por ingresos (a las arcas provinciales) y no según el índice inflacionario mensual de INDEC. Lo trataremos seguramente en la reunión paritaria", adelantó Cervera.

Explicó también que la suspensión del envío del fondo de incentivo docente desde la Nación a las provincias impactará sobre distintos ítems o códigos que componen el salario de las y los educadores públicos de la Salta. "Impacta sobre conectividad", el fondo que reemplazó en pandemia parte del dinero que se destinaba a material didáctico por el costo de internet, un insumo clave en las actividades pedagógicas.

"También impacta sobre la quinta hora, que implica un 25 por ciento de nuestro salario. Para un docente que recién se inicia", ejemplificó, "implicarán 90 mil pesos menos. Además, si la actualización ya no será por inflación, la situación se complica mucho". La quinta hora surgió por resolución (1765/22) del ahora ex Ministerio de Educación de la Nación durante la gestión de Jaime Perczyk. Comenzó a aplicarse en todas las jurisdicciones del país desde julio de 2022. "Avanzar con la quinta hora fue cumplir con la ley 26.206", de Educación Nacional, cerró la gremialista.

Esta ley "estableció la jornada extendida para todos los estudiantes del país. Fue un logro que alcanzamos, que se vió reflejado en los últimos resultados de las evaluaciones de calidad. Una hora más de clase representa una hora más de aprendizaje", dijo. Otras áreas afectadas por la suspensión de remesas nacionales serán servicios educativos como comedores escolares o copa de leche y distintas obras de infraestructura.

El secretario Ggeneral de la Agremiación Docente Provincial, Fernando Mazzone, anticipó que sus afiliados acompañarán las medidas que decida la próxima semana la CTERA. El miércoles último, Mazzone participó en la reunión de la junta ejecutiva de esta Confederación, donde representantes de todo el país analizaron el ajuste que aplica el Gobierno nacional. "El Fondo de Incentivo Docente surgió en el año 1998 (por la ley 25.053) que se fue prorrogando en el correr de los años", explicó Mazzone. "Ningun gobierno dejó de pagar el incentivo docente, ni siquiera el gobierno de Macri. Lo que sí ocurría era que lo dejaban en stand by" por la demora en la actualización de los incrementos según inflació, detalló.

Mazzone aclaró que el DNU 70/23 no introdujo modificaciones sobre el fondo educativo. "Lo que sí tenemos que seguir analizando es qué ocurre con la paritaria nacional y los demás fondos que reciben las provincias", señaló. La Secretaría de Educación de la Nación anunció a última hora de ayer que convocarán la semana que viene a los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA) para negociar el salario mínimo del sector. Tanto Mazzone como Cervera recordaron que la paritaria nacional establece un piso mínimo para el maestro o la maestra de grado con jornada simple y también para las y los docentes secundarios con 15 horas, que represente en ese caso un piso mínimo.



El secretario general de ADP sumó al análisis del impacto en el sector educativo por la suspensión de fondos educativos desde la Nación. "La provincia recibió 4.500 millones de pesos (en 2023), y no solamente en concepto de Fondo de Incentivo Docente, sino también para ser destinados a comedores escolares y obras de infraestructura en escuelas públicas", precisó. "Como el presupuesto del año pasado fue prorrogado para este año, el Estado salteño deberá enfrentar ese recorte en sus arcas", señaló Mazzone. Desde ADP aseguraron que hasta el momento, la provincia está haciendo reparaciones en las escuelas públicas y también desmalezando, ya con vistas al comienzo de las clases el 26 de febrero.



Mabel Álvarez, secretaria general de ATE Seccional Salta, lamentó la decisión del Gobierno nacional. "No solamente realiza un recorte al salario del trabajador docente, sino que está ejecutando un brutal ajuste sobre la educación pública", opinó. "Además de inclumpir con la ley" 25.053, de financiamiento educativo, "el Gobierno nacional esta buscando que la crisis estalle en cada provincia, a cada uno de los gobernadores", advirtió.

Recordó que ATE denunció que en Tucumán, Misiones y Santa Cruz "los docentes percibieron sus sueldos sin el ítem que corresponde a FONID". Aclaró que Salta pagó el el fondo nacional de incentivo a sus trabajadores públicos en los salarios de 2024. "El FONID impacta entre un 10 a 15 por ciento en los salarios docentes", dijo, un porcentual que lo midió según los ítems sobre los que se calcula el FONID en cada educador público de Salta. "Es inadmisible lo que está haciendo el Gobierno nacional", insistió. Sobre la incidencia del costo del transporte público en el salario, dijo que el ítem compensatorio quedará desactualizado y seguramente tendrá que ser discutido en paritaria. "Se busca que el caos brote en cada una de las provincias y eso genere una situación insostenible con alumnos sin asistir a las escuelas y docentes con medidas de fuerza", insistió.



"Vamos a defender a los maestros y su lucha"

El gobierno de Salta todavía analiza el impacto que provocaránen sus arcas y en los trabajadores de la educación pública las últimas medidas que anunció el miércoles el Gobierno nacional. A mitad de semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la Secretaría de Educación de la Nación descartó el envío a las provincias de los fondos educativos que les corresponden por ley.

En la inauguración de la circunvalación noroeste, el gobernador Gustavo Sáenz mencionó, dentro de su encendido discurso crítico sobre el ajuste que ejecuta la Nación sobre las provincias, que su gobierno defenderá "a los maestros y su lucha". Luego recordó que el "Fondo de Incentivo Docente fue un logro, de ellos y que empezó hace muchos años". El mandatario salteño señaló así la primera interrupción en 25 años de un fondo que permitió equiparar salarios en todo el país después del ayuno en la legendaria Carpa Blanca, una de las protestas más extensas durante la década menemista y que se instaló frente al Congreso Nacional. "El pueblo salteño tiene que defender lo que le corresponde y van a tener a alguien que los va a acompañar en todas las conquistas que tienen, que no las vamos a perder", dijo el gobernador.

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Villada, insistió en que el Estado salteño va a reclamar el Fondo de Incentivo Docente "por los medios que correspondan, porque por ley debe defenderse". Aunque no adelantó el tipo de acción legal que utilizará para que los fondos lleguen desde Nación a Provincia, recordó que la actual ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, ya adelantó por sus redes sociales que recurrirá "a todos los formatos legales y políticos para revertir esta medida nefasta para el futuro de los argentinos". Villada agregó que el envío de los fondos educativos son una responsabilidad de la Nación. "¿Para qué existe un Ministerio de Educación que no tiene escuelas? ¿o un Ministerio de Salud que no tiene hospitales?", acotó. Actualmente, el área de Educación dentro del Gobierno nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Fue degradado a Secretaría y lo conduce Carlos Torrendel.



El secretario Institucional y de Administración del Ministerio de Educación de Salta, Eduardo Costello, aseguró a este medio que la situación es "delicadísima". "El Gobierno nacional, a partir de una medida insensible y ajena al derecho, complica y mucho al sector docente, no solo a Salta", sostuvo. Indicó que la suspensión de las remesas impactará directamente al momento de discutir paritarias en 2024, no solamente en las provinciales. "Se recortaron fondos destinados a planes como comedores escolares, copa de leche, fondo compensador salarial, obras públicas", detalló. "El daño es enorme porque no giró nada. Teníamos un marco de proyección, que ya habían sido presupuestados en 2023. No hay razón para restringir esos fondos a la provincia", sostuvo. Costello indicó que el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta se encuentra evaluando el verdadero impacto de la suspensión de remesas a la provincia.

Sobre el inicio de clases, aseguró que el Ministerio de Educación de Salta trabaja para que las actividades comiencen el 26 de febrero. "Tenemos todo un plan de obras en ejecución con fondos provinciales. Pero la situación no es sencilla, la suspensión del envío de fondos no es menor, y las decisiones que tome la docencia será un derecho de los docentes", explicó. "Veremos en la discusión paritaria como avanzamos con la negociación. Estamos analizando día a día y hora por hora el impacto de las decisiones que toma el Gobierno nacional sobre el Estado salteño", cerró el funcionario.