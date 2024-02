El gobernador Gustavo Sáenz aprovechó la inauguración de la autopista Circunvalación Noroeste para responder los insultos del presidente Javier Milei, en la escalada de enfrentamiento con las provincias que inició el Gobierno nacional tras el fracaso del tratamiento legislativo del proyecto de ley ómnibus que impulsa, o impulsaba, el oficialismo nacional.

“Acá hay salteños de bien, hay obreros de bien", sostuvo el mandatario salteño ya casi sobre el final de su discurso, momento en el que se encendió para responder las expresiones del Presidente y cuestionar la quita de fondos nacionales. "Le quiero decir a aquellos que piensan y creen que la Argentina empieza y termina en la General Paz" que en el norte del país "hubo gauchos que dejaron la vida para que esta patria sea libre, soberana, pero sobre todo justa y federal, y vamos a pelear por los derechos de los salteños", aseguró.

"Nosotros vamos a continuar con ese legado, no nos vamos a arrodillar ante nadie, nunca". "Acá no hay traidores, acá no hay mentirosos, acá lo que hay son hombres de bien que están pagando las consecuencias de muchos que se enriquecieron y se llevaron la plata a otro lado. Persíganlos a ellos, búsquenlos a ellos, porque acá los que la están pasando mal son los jubilados, que son gente de bien, que dejaron su vida aportando para pasarla mejor y hoy cobran 100 mil pesos y no tienen ni para los medicamentos y no tienen ni para comer" y "les da mucha vergüenza pedirles a sus hijos porque también los ven en una situación compleja", sostuvo Sáenz.

En esa línea ratificó que "estas injusticias y asimetrías con el norte provincial no son de ahora, son desde que nació la patria" y a continuación le habló a Milei: "Señor presidente, tiene la oportunidad histórica de que haya argentinos iguales y con las mismas oportunidades, no argentinos de primera y de segunda", que mientras al AMBA se le mantienen los subsidios al transporte, se lo haya eliminado para las provincias, donde además se pagan tarifas de luz y gas "tres veces" más caras.

"No es justo, porque todo este ajuste se traslada a la gente", lamentó Sáenz antes de afirmar que la provincia va "a defender a los maestros y su lucha porque el fondo de incentivo docente fue una lucha de ellos que empezó hace muchos años, un logro de ellos y nos vamos a poner al lado de ellos".

"Los subsidios al transporte siempre se distribuyeron de manera inequitativa, el 80 y pico por ciento para el AMBA, el otro 12 y pico por ciento" para las provincias, siguió frente a integrantes de su gabinete, el intendente de la ciudad de Salta, legisladores nacionales y provinciales que lo aplaudieron de pie.

"Cómo van a venir las industrias a instalarse acá si no les damos las posibilidades que les da el centro del país, cómo van a venir a querer instalarse en las provincias de Salta, de Tucumán y de Jujuy, si no tenemos rutas, si no tenemos conectividad, porque siempre hubo una visión centralista que se olvidó de este gigante dormido que empieza a despertar y se va a poner de pie y no de rodillas para decirles a aquellos que viven en Capital Federal que se levanten del escritorio y vengan a conocer las necesidades de los salteños y los del norte de la patria”, cerró.

"Una obra histórica"

El gobierno de Salta celebró ayer la inauguración de la circunvalación noroeste. Realizada íntegramente con fondos de la provincia, la obra cubre 5 kilómetros, desde la ruta provincial 28 hasta la avenida Bolivia, con sus respectivos nudos viales, y cuenta con dos puentes para dar continuidad y paso independiente a los equipos y operaciones que se desarrollan en los campos del Ejército Argentino.

"Esta es la obra más importante de los últimos 20 años”, dijo el gobernador en el acto de inauguración. “Esta obra emblemática, soñada y tan pedida se hizo con fondos propios, con empresas y mano de obra salteña”, destacó. Agregó: “Es un orgullo decir a los que tienen una visión centralista, lo que podemos hacer con nuestros recursos cuando son bien utilizados; la obra pública dignifica”.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, destacó la satisfacción de haber concretado la obra que favorecerá no solo a la capital provincial sino también al área metropolitana.

“Y en tiempos tan difíciles como los que nos toca vivir y con tanta información negativa es una alegría que este gobierno haya podido ejecutar este proyecto. Como lo dice el gobernador, no son solo palabras sino hechos y lo más importante son los hechos”, sostuvo.

Camacho puso énfasis en que el gobierno provincial no descuida el interior de la provincia, “donde en cada lugar tenemos una obra y la garantizaremos de la mejor forma posible, independientemente de la visión que el Gobierno nacional tenga sobre la obra pública. El empeño es concluir con absolutamente todas las obras que están iniciadas y al mismo tiempo encontrar el camino y la forma para seguir como nos indica el gobernador”, aseguró.

El proyecto integral de la circunvalación noroeste contempla la construcción del paso bajo nivel en el acceso al barrio Grand Bourg, que está habilitado, y la repavimentación de la ruta provincial 28 desde el templete San Cayetano hasta la localidad de San Lorenzo, que se prevé iniciar luego de la temporada de lluvias.