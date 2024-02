En la continuidad de un reclamo que se repite desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, reclamó al gobierno nacional por la reactivación de mil obras que se encuentran paralizadas en la provincia, como la bajada de la autopista Presidente Perón en La Plata, y advirtió que esto generó "que muchas personas se queden sin trabajo".

"A partir del 10 de diciembre empezamos a ver cómo obras emblemáticas en la provincia están totalmente frenadas, como la de la autopista Presidente Perón que nos quedaba muy poquito para terminarla", indicó Katopodis en una entrevista con Radio Provincia, en la que también sostuvo que "se va configurando un mapa de elefantes blancos, con obras que están al 30 por ciento lo cual significa que muchas personas se quedan sin trabajo" por lo que pidió "al gobierno nacional que las mil obras que le corresponden a la provincia se hagan".

Según analizó, el costo para culminar esas obras, "a precio de diciembre de 2023 es 1 billón de pesos”. “Seguramente habrá que ajustarlo en un 30 por ciento" por la inflación, razonó el ministro, quien destacó "el enorme esfuerzo" del gobierno provincial por mantener la obra pública.

Con ese telón de fondo, la cartera provincial ya solicitó una audiencia con el Ministerio de Economía a cargo de Luis “Toto” Caputo para "seguir exigiendo" que se terminen las obras. "Vamos a estar cerca de los intendentes, viendo las prioridades y para garantizar cuántas de esas obras podemos financiar con fondos provinciales", afirmó el bonaerense.

La apuesta de la Provincia

"Cada obra define a la localidad y ciudad su futuro. Son obras centrales que le definen su posibilidad de desarrollo por los próximos 20 años", dijo y también advirtió sobre el dragado del Río Salado, que se financia de manera conjunta entre la Provincia y la Nación.

“La parte del Gobierno nacional está paralizada”, anticipó Katopodis que llevará el reclamo puntual a las órbitas nacionales. “Estamos convencidos que esa obra se tiene que continuar porque es de esas obras que viene transitando gobierno tras gobierno y estamos en la última etapa y es un esfuerzo que tenemos que hacer porque se va a recuperar mucho suelo y evitar muchas inundaciones", destacó.

Respecto a la situación en la cartera que conduce a nivel bonaerense, Katopodis aseguró que "hay una decisión del gobernador Axel Kicillof que con mucho esfuerzo, fijó prioridades y poder establecer cómo sostenemos la obra pública, cómo terminamos los hospitales, y avanzamos en rutas y caminos fundamentales para el desarrollo provincial".

El ex intendente de San Martín, que ya había ocupado la cartera de Obras Públicas a nivel nacional durante el gobierno del Frente de Todos, reconoció que el desafío "no es sencillo”. “Aunque tampoco lo fue en el Gobierno nacional cuando fui ministro”, reconoció respecto al período que fue desde diciembre del 2019 hasta el cierre del 2023 donde, según reconoce, se pudieron llevar adelante más de 7 mil obras en todo el país.

Ahora, se proponer empujar hacia la misma dirección en la provincia, donde cuenta con el apoyo de Kicillof que lo convocó, precisamente, como una forma de reconocer su capaciad de gestionar en tiempos complejos. "El Gobernador entiende que cuando se frena la obra pública le saca a la economía recursos fundamentales", dice Katopodis.

“El país de Milei no incluye al trabajador”

Al analizar el contexto económico y político actual, Katopodis consideró que "el país que Milei tiene en la cabeza no incluye al trabajador, las pymes, los comerciantes”. “No entienden que no es asfixiar al gobernador si no es joderle la vida a los docentes, trabajadores, a cada uno de los sectores de la sociedad", consideró y reiteró la necesidad de fortalecer las herramientas políticas del peronismo en todo el país.

"Vemos mucha angustia y preocupación porque todos los días nos enteramos de aumentos y parece que nunca hay ajuste que alcance”, se quejó el ministro apuntando a las políticas nacionales que llevaron a una inflación acumulada de más del 45 por ciento en los primeros dos meses de gestión.

“Para el Gobierno nacional la única receta es el ajuste, el recorte y eso genera una situación de saturación que se está sintiendo porque la gente no puede más y ya no encuentra la manera de ajustarse", consideró.