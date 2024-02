La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió en sus redes sociales un escrito del diputado de Unión por la Patria (UxP), Rogelio Iparraguirre, en el que cuestiona las pretensiones intelectuales del presidente Javier Milei y el ataque incesante a CFK y la artista Mariana "Lali" Espósito.

"Muy interesante. Me encantó", escribió la exvice en X (ex Twitter)

En el escrito, titulado "¿Es o se hace", Iparraguirre cuestionó la imagen de presunto académico que el Presidente intenta construir en sus distintas apariciones mediáticas, citando autores a los que supuestamente ha leído para reforzar sus argumentos-ataques a cualquier crítica, por más ínfima que sea.

En primer lugar, el legislador de UxP señaló que Milei, que elogia constantemente Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de Juan Bautista Alberdi, evita leer o mencionar las obras póstumas del padre de la Constitución - Proceso a Mitre; Grandes y pequeños hombres de plata; El crimen de guerra o El Faustino-, momento en el que "fue precursor del revisionismo".

"Al Presidente le molesta que cuestionen sus afirmaciones eruditas. Le molesta mucho. No debate. Descalifica. No responde. Ataca. No contra argumenta. Manda a callar", afirmó Iparraguirre.

Y mencionó el ataque incesante del primer mandatario en entrevistas y redes sociales a Cristina Kirchner -luego del escrito en el que criticaba al Gobierno que compartió el miércoles- y a Lali Espósito, que se presentó en el Cosquín Rock.

El Presidente y su fallido intento de citar a Gramsci

Este viernes, en un nuevo embate contra Lali y la cultura, Milei compartió un texto citanto al pensador marxista italiano Antonio Gramsci. Según la lectura del Presidente, Gramsci proponía que "para implantar el socialismo era necesario introducirlo desde la educación, la cultura y los medios de comunicación" y que "Argentina es un gran ejemplo de ello".

Iparraguirre le avisó al Presidente que está equivocado y que "parte de un error conceptual". "Quien advirtió sobre las estrategias del sistema capitalista (y no el socialismo) despliega para consolidarse como status quo (y reproducir el sistema de producción) es Louis Althusser, no Gramsci", afirmó.

Noticia en desarrollo.