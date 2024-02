TEATRO

El punto de costura

Un recorrido por una de las actividades fundantes de la civilización humana, a partir de la historia de su autora, centrada en la empresa de sus abuelos, inmigrantes sirios. Es también la historia de las labores femeninas y la historia de la palabra, con la premisa de que –según explica la presentación de la obra– “porque pudimos hilar, pudimos hablar, pudimos escribir y también imaginar”. Con dramaturgia, dirección y lectura a cargo de Cynthia Edul, y música original e interpretación en vivo a cargo de Guillermina Etkin, se despliega una trama escénica que va enhebrando texto con imagen, textura y sororidad. “Es una obra que bucea en la historia de los trabajos familiares, de los textiles en la Argentina y del legado; lazo que nos une a nuestros ancestros”, resume su autora.

Viernes a las 20, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $6500.

La ruina

Inaugurando la segunda etapa de la Bienal de la Performance, se presenta la artista colombiana María José Arjona con Aquello que transcurre fuera de lo perceptible, una obra en tres tiempos, que presentará en Nos en Vera. Comienza el martes 20 con una performance sin público, La aparición, y culmina con La revelación, una consersación y acción participativa que se realizará el jueves 22, a las 18. La ruina es el título de la performance pública de la obra. Por fuera de su performance, Arjona tendrá un encuentro con el público en el viernes 23, a las 18, en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), también presentará su exposición individual El cuerpo como archivo, en la galería Rolf Art (Esmeralda 1353). La inauguración será el martes 27, a partir de las 18, y la muestra se podrá visitar hasta el 29 de marzo.

Miércoles 21, de 16 a 22, en Nos en Vera, Vera 1350. Gratis.

MÚSICA

Derrumbe

A pocas semanas de cumplirse dos años del lanzamiento de Tinta y tiempo, su último disco, Jorge Drexler acaba de presentar el delicado último eslabón de aquel periodo compositivo. “Derrumbe” es un tema rescatado, descarte del álbum: uno de los primeros en ser compuesto y producido, y que finalmente quedó fuera de las diez canciones que integraron Tinta y tiempo. “Empecé a escribir unos primeros apuntes de 'Derrumbe' en enero del 2020, justo antes de la pandemia”, contó el artista uruguayo. “Quedó sin terminar por más de un año, hasta que Diego Luna me llamó preguntándome si tendría una canción para Todo va a salir bien, una serie que había escrito y estaba dirigiendo”. El hoy flamante simple quedó dentro del proyecto del entonces nuevo disco, pero el último día de mezclas la decisión fue dejarla afuera. “Entendimos que tenía una temática propia, oscura, diferente del resto de las otras canciones, y que iba a lucir más por su cuenta. La guardamos con mucho cuidado y ahora que estamos cerrando el ciclo vital de Tinta y tiempo, nos pareció que era por fin el momento de mostrarla”.

Common Blue

Para conmemorar los veinte años desde su formación en un pequeño estudio de Fairfax Boulevard, en Los Ángeles, Warpaint acaba de publicar en las redes este nuevo simple, que recién a fines de marzo tendrá su contraparte en vinilo, con "Underneath" como Lado B, en una edición a cargo de Rough Trade. “Common Blue” es el primer tema nuevo del cuarteto indie en dos años de silencio compositivo, luego de una carrera discográfica que comenzó con el EP Exquisite Corpse (2008), y se continuó con The Fool (2010), Warpaint (2014), Heads Up (2016) y Radiate Like This (2022), su última novedad hasta este nuevo simple, que anuncia el comienzo de una nueva gira.

ONLINE

Mr. and Mrs. Smith

Brad Pitt y Angelina Jolie se emparejaron para la comedia de acción homónima, dirigida por Doug Liman hace ya casi dos décadas, en un film exitoso pero escasamente memorable. La noticia de que Donald Glover, el creador y protagonista de Atlanta, se animaba a producir una remake seriada de la película llamó la atención y provocó más de una intrigada sospecha, pero los resultados son más que satisfactorios. El propio Glover en John Smith y Maya Erskine su esposa Jane, la pareja más despareja de asesinos y espías a sueldo que pueda imaginarse. A lo largo de ocho episodios, la saga –que seguramente tendrá una segunda temporada– refleja no sólo los casos por encargo que deben acometer, muchas veces de manera muy poco profesional, sino que dedica gran parte del relato a las idas y venidas, pasiones y desaires, del matrimonio Smith. El tono es humorístico, desde luego, y hay lugar para algunas corridas y explosiones. Participan en roles secundarios Ron Perlman, Paul Dano y Alexander Skarsgard.

Tokyo Vice

Jake Adelstein (Ansel Elgort), el periodista extranjero que atraviesa dificultades profesionales en Japón, está de regreso en la segunda temporada de la serie, ya sin Michael Mann detrás de las cámaras. Los nuevos episodios transcurren algunos meses después y vuelven a describir en detalle las complejas interacciones entre la yakuza (la temible mafia japonesa), los medios, la policía y la política. La clave pasa por los esfuerzos diplomáticos de un oficial de policía, interpretado por Ken Watanabe, y su nueva jefa, empeñada en avanzar como una topadora sobre las mafias sin contemplar conflictos ni víctimas. Aunque de producción estadounidense, gran parte de los diálogos son en idioma japonés.

CINE

Soul

El largometraje de Pixar iba a tener una presentación con bombos y platillos en el Festival de Cannes y un estreno importante en salas de cine, pero 2020 y su pandemia se interpuso en el camino, relegándolo a un lanzamiento en la plataforma de Disney hacia finales de ese año. Ahora, por primera vez, llega a la pantalla grande el film dirigido por Pete Dokter (Monsters Inc., Up) y Kemp Powers; la historia de Joe, un profesor de música de escuela primaria –y trompetista de jazz bastante frustrado– que se accidenta en un agujero en medio de la calle y cae en un coma profundísimo. Si el punto de partida parece algo mortuorio, lo que sigue es un paseo por el ultramundo celestial, un despliegue de diseños minimalistas que por momentos se corren del prototípico juego tridimensional de la animación mainstream al uso. La misión en los cielos de Joe (la voz en la versión original es la de Jamie Foxx) deberá descubrirla el espectador, en una de las películas de Pixar visualmente más deslumbrantes.

Cine negro al por mayor

La Sala Lugones (Av. Corrientes 1530) comenzó a desplegar el ciclo “Film noir, lado B”, un compilado de diecisiete largometrajes poco conocidos que forman parte, de manera ejemplar o tangencial, de ese género policial conocido como cine negro. Hasta el 13 de marzo podrán verse títulos de realizadores como William Dieterle (El vengador invisible), Anthony Mann (Pasiones de fuego), Robert Siodmak (Deportado), Don Siegel (Contrabando) y John Farrow (El reloj asesino). El ciclo también incluye la remake de Joseph Losey de M, el famoso film de Fritz Lang, y el relato de suspenso El mercader del terror, dirigido por Blake Edwards. Programación completa, días y horarios en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

The Lovers

Vaya uno a saber en la vida real, pero es sabido que en el universo de la comedia romántica los opuestos se atraen. En esta serie británica de seis episodios, que OnDirecTV está ofreciendo de manera exclusiva, Johnny Flynn (Lovesick) y Roisin Gallagher (The Dry) se conocen y chocan de manera inmediata. Ella trabaja en un supermercado de Belfast, es malhumorada y putea constantemente, mientras que él es un joven periodista político que vive en Londres junto a su novia y es la definición de la perfección personal. Cuando Seamus conoce a Janet las chispas saltan de inmediato y, detrás del aparente rechazo, comienza a surgir el inevitable amor. Todo está jugado a un tono extremo y la corrección política, afortunadamente, no forma parte del guion. Respecto del lugar específico donde transcurre la serie, David Ireland, su creador, dice que fue escrita “como una carta de amor a Belfast, y la gente de allí parece adorarla, lo cual es un alivio”.

Lunes a las 21.30, por OnDirecTV (201 y 1201 HD).

La mujer sin sombra

La ópera en tres actos Die Frau ohne Schatten fue escrita por Richard Strauss hace poco más de un siglo basándose en una obra de Goethe. La señal Film & Arts transmitirá hoy la versión aggiornada que tuvo su estreno como pieza de apertura del Festival de Pascua 2023 en el enorme recinto del Festspielhaus Baden-Baden, ejecutada musicalmente por Kirill Petrenko y la Filarmónica de Berlín con puesta en escena de Lydia Steier. La trama, a grandes rasgos, sigue a la esposa del emperador, quien necesita una sombra para salvar a su marido de la petrificación y así poder tener hijos. Claro que para ello debe comprar una sombra (y fertilidad) a un tintorero empobrecido.

Hoy a las 17.30, por Film & Arts.