El Argentina Open tendrá una final inesperada: Facundo Díaz Acosta, que llegó desde la clasificación y no cedió sets en su camino, definirá el título ante el chileno Nicolás Jarry, que sorprendió al máximo favorito, el español Carlos Alcaraz, y lo eliminó en dos sets ante un asombrado court central del Buenos Aires Lawn Tennis.

En el primer turno, Díaz Acosta superó un arranque dubitativo para vencer por 6-2 y 6-3 a su compatriota Federico Coria y llegar así a su primera final de ATP. El ganador arrancó con una desventaja de 2-0, pero luego consiguió seis games consecutivos para quedarse con el primer parcial en la cancha en la que ganó una medalla plateada en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018.

Abrumado por la situación, Coria sintió el peso del partido y lo pagó con una derrota más fácil de lo esperado. "En la previa me puse a pensar lo que sería una final acá. Se me fue la cabeza y Facu me bajó de un hondazo", reconoció el hermano menor del Mago sobre lo que sucedió en la cancha. Si bien se mantuvo en partido hasta el 3-4 del segundo set, el quiebre que sufrió en el game siguiente lo condenó a la derrota. Por el contrario, Díaz Acosta no dudó, aseguró la victoria con su saque y se metió en su primera final de ATP. Como bonus, a partir del lunes se ubicará dentro de los 70 primeros del ranking mundial por primera vez en su carrera.

Cuando el argentino ya se imaginaba el duelo del domingo ante Alcaraz, el número dos del mundo y campeón defensor chocó contra un servicio implacable de Jarry, que mostró personalidad para ganar el tie break del primer set y no le tembló el pulso para cerrar el duelo, más allá de una doble falta en su primer punto de partido. Así se metió en la definición ante Díaz Acosta, una final que nadie imaginaba.