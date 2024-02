Hay intérpretes hechos para cierto tipo de papeles y luego está Noomi Rapace. Tras su paso por la saga Millenium y Alien, la sueca se ha vuelto el arquetipo para heroínas con un pie en la tierra y otro en el espacio, obligadas a atravesar toda una serie de inclemencias físicas, emocionales y mentales. Ergo, el protagónico de Constelación (Apple TV+) apela a la elección de casting más lógica de todo el universo con la oriunda de Hudiksvall. “Supongo que tenía que ser Noomi y nadie más”, señaló Peter Harness, el creador de la inminente ficción, dirigida por Michelle MacLaren, y que justamente se pregunta sobre cuestiones que tienen que ver como el universo y la lógico.



Los tres primeros episodios, sobre un total de ocho, podrán verse desde el miércoles 21 por la plataforma de streaming que ha despuntado en el género de la ciencia ficción (For All Mankind, Foundation, Invasion, Monarch: Legacy of Monsters, Silo) y ahora tendrá su propia versión seriada de Interestelar.

La propia Rapace dijo haber entendido por qué habían escrito a Johanna Ericsson para ella. Aquí encarna a una astronauta sueca que regresa a la tierra después de un desastre en la estación espacial internacional y descubre que su vida aquí abajo ya no es la misma. Cinco semanas después de ese evento escapó con su hija a un bosque escandinavo, tiene visiones y se la pasa escuchando casetes en los que colegas aseguran que “la tierra está en el lugar equivocado”. ¿Es que hay una gran conspiración sobre lo que sucedió más allá de la estratósfera? ¿Jo volvió a otra realidad? ¿O la explicación reside en el más mundano stress post traumático?

Su bienintencionado esposo (James D'Arcy) es de los que se aferra a esta última posibilidad. Pero quien pueda darle otra respuesta es Henry Caldera (Jonathan Banks). Un consultor para un laboratorio en robótica convencido de que en el espacio se puede alterar la materia, el problema es cómo manejar sus efectos. Durante sus días como astronauta, él también creyó “haber visto algo” y ahora está convencido de que su experimento podría cambiar nuestra comprensión del universo tal como lo conocemos. Más que la complejidad cuántica implícita en la historia, el gran desafío para el actor de Breaking Bad y Better Call Saul era borrar del cosmos a Mike Ehrmantraut (y lo logra).

Con sus buenas cuotas de horror espacial y conspiranoia, Constelación gira sobre los dos satélites encarnados por Rapace y Banks. Jo, entonces, está perdida en el espacio y en la tierra. Y, aunque no lo sepan, el resto también. Dispositivo enigmático, con varios carriles temporales y anclada en un narrador poco fiable, pero atada a cuestiones básicas como el amor entre una madre y su hija.

El relato, por suerte, no pierde su órbita a diferencia de lo que sucede con la psiquis de Jo. Tanto a nivel visual como en sus diálogos, la serie habita en una zona gris oscura, experimental, que siempre deja resquicio para la duda y un extraño goce sombrío. El disparador de Constelación fue una experiencia vivida por su guionista durante unas vacaciones en un bosque sueco. Desde su cabaña, cada noche escuchaba gritar a una niña desesperada por su madre. Nunca pudo encontrarla ni supo de quién se trataba. "Eso se quedó grabado en mi cabeza, y de alguna manera terminó de colisionar con este misterio espacial", dijo Harness.

Programados

* Antes que los X-Men iniciaran el desembarco superheroico en el cine, fueron una recordada serie animada de comienzos de los 90. La inminente X-Men'97 revisitará esa época y textura para los mutantes de Marvel. Tras el fallecimiento del Profesor Charles Xavier, el resto de la banda se enfrenta a un mundo que los odia y teme. Wolverine, Cíclope, Tormenta y Bestia vuelven renovados, o mejor dicho, retroversionados por Disney+ desde el próximo 20 de marzo.

* Se conocieron las primeras imágenes de Un caballero en Moscú, la producción con la que Ewan McGregor vuelve al mundo seriado tras Obi-Wan Kenobi y Halston. La adaptación de la novela Amor Towles sigue a Alexander Rostov, un político ruso que se encuentra en el lado equivocado de la historia tras la caída de los Romanov. Desterrado por un tribunal soviético, el protagonista deberá rehacer su vida en un ático del Hotel Metropol. Mary Elizabeth Winstead, pareja actual de la estrella escocesa, encarna a una glamurosa actriz de cine llamada Anna Urbanova. La miniserie llegará por Paramount+ a finales de este año.

* El simpatizante será otra de las cartas fuertes de la inminente Max. Desde el 14 de abril podrá verse esta ficción en la que Robert Downey Jr. interpreta múltiples papeles a lo Peter Sellers. Basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer de Viet Thanh Nguyen, este thriller de espionaje y sátira intercultural narra los conflictos de un espía comunista, mitad francés y mitad vietnamita, en los últimos días de la Guerra de Vietnam, y su nueva vida como refugiado en Los Ángeles, donde descubre que sus días como agente no han terminado.

El personaje

Percy Jackson de Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Walker Scobell). La mayoría de púberes se enfrentan a cuestiones de acné, vellosidades y voz, no así será así para este hijo de Poseidón y una simple mortal. Para peor el huérfano fue acusado por Zeus de robarle su rayo. Así anda entre el Olimpo, campamentos de verano, empezar la secundaria y enfrentar a medusas.