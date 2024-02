La Cámara Federal de Casación Penal iniciará el lunes 26 de febrero las audiencias previas a resolver si confirma, revoca o agrava las condenas a la exvicepresidenta Cristina Kirchner y a los demás acusados en la causa por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.



El máximo tribunal penal federal del país escuchará desde ese día y en audiencias programadas hasta mediados de abril los cuestionamientos de todas las partes al fallo del Tribunal Oral Federal 2 -aún no firme-, que condenó a la ex Presidenta a seis años de prisión por "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública" pero la absolvió del delito de asociación ilícita.

"Me siento en estado de indefensión. Los jueces que me juzgan, un fiscal son amigos y juegan al fútbol en la quinta de Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos", había dicho la expresidenta durante su alegato sobre el cierre del juicio en que Diego Luciani y el resto del tribunal oral la condenaran a 12 años y la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida, lo que más tarde calificó como un intento de proscripción en su contra. Fue meses antes del atentado que casi termina con su vida en las inmediaciones de su casa de Recoleta, durante una vigilia de la militancia que precisamente se congregaba para mostrarle su apoyo en medio de la persecución judicial en su contra.



Precisamente para ese lunes está previsto que comience la exposición del fiscal ante Casación Mario Villar, quien mantuvo la apelación del veredicto de su colega ante el TOF2 Diego Luciani y reclamará revocar absoluciones y condenar por asociación ilícita.



Luciani había pedido 12 años de cárcel para la ex Presidenta en el juicio oral, un reclamo que mantuvo en su apelación al veredicto y que ahora se prevé sostendrá Villar ante los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.



Por su parte, la defensa de la exmandataria reclamará que se revoque la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta y que se dicte su absolución, al sostener que no hay pruebas directas y que los jueces actuaron de manera "arbitraria".



El 6 de diciembre de 2022 el TOF 2 dio a conocer la primera condena a la ex Presidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones, presentadas por la fiscalía y las defensas.



Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de asociación ilícita: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a la ex senadora nacional, al empresario Lázaro Báez y otros imputados por este delito en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso votó por condenar.



El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez estaban procesados por presunta "asociación ilícita agravada por su calidad de jefe" y "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública"



Ante Casación se debatirán también las absoluciones dispuestas por el Tribunal, como las del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro, apeladas por la fiscalía.



Las audiencias ante la sala IV de Casación serán presenciales en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.