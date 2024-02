El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, consideró este domingo que la quita de los subsidios de transporte es un "error garrafal", cuestionó las medidas del Gobierno nacional y pidió "construir una Argentina más federal".

"Haber sacado los subsidios de transporte es un error garrafal. Han subido los índices de pobreza, la principal forma de buscar trabajo es por el transporte público, y sin transporte no podés estudiar, ir a la escuela, al hospital ni buscar trabajo", señaló el mandatario cordobés en declaraciones al programa Rayos X de Radio 10, sobre la decisión del Gobierno nacional de quitar del Fondo Compensatorio del Interior, destinado para las empresas de colectivo del interior del país.

Al respecto, el gobernador indicó que históricamente "la mayoría de los subsidios iban al AMBA y casi nada al interior. Teníamos un transporte más caro pero iba funcionando. Esto no se había visto nunca, ahora quedan los subsidios en el AMBA y cero para el interior".

También criticó la decisión del presidente Javier Milei de no renovar el Fondo de Incentivo Docente (Fonid): "Cuando cortas el incentivo docente, no le sacas plata a un intendente o gobernador, como dicen ellos, sino a la docencia".

"Nadie esperaba que desaparezca el Fondo de Incentivo Docente", replicó. "Un país que quiere salir de la crisis, no va a ser nunca ajustando a los docentes ni quitando los pocos fondos que llegan a la educación y la cultura del Gobierno nacional", manifestó Llaryora. Y añadió que a partir de ahora cada provincia “tendrá que ver cómo arregla” con los gremios, pero “nunca nadie esperaba que desaparezca el Fondo de Incentivo Docente”. “Cuando habíamos hablado con alguien del gobierno, garantizaron que a este Fondo no lo iban a tocar, cosas que se dijeron como que iban a sacar el subsidio de transporte cuando la economía levantara”, recordó y dijo: “Si creen que el ajuste va a ser duro en Buenos Aires, no se imaginan en el interior”. Y finalizó: “Hay que construir una Argentina más federal y menos unitaria”.