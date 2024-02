El astro argentino Lionel Messi explicó nuevamente su ausencia en el partido amistoso del Inter Miami en Hong Kong, que desató una inmensa polémica, y aseguró que se debió a una inflamación en el aductor y no a "temas políticos" como se insinuó en los últimos días.

"He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el amistoso en Hong Kong, por eso he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es, para que no tengan que creer cosas falsas", expresó Messi a través de un video difundido en redes sociales.

"Como todos saben, siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver, de haber sido así no hubiese viajado ni a Japón ni hubiera ido tantas veces a China como fui desde que empecé mi carrera", remarcó el astro sobre lo sucedido durante la gira de pretemporada con el Inter Miami.

"Es tan simple como lo dije en la conferencia de prensa, tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. En el primer partido, en Arabia, lo sentí y en el segundo intenté jugar un rato, pero fue peor. Intenté hacer el esfuerzo el día anterior por toda la gente, pero hice lo que pude, la verdad es que no podía jugar. Tenía molestia y había riesgo de que fuera peor", insistió el capitán de la Selección argentina.

Además, continuó: "Pasaron unos días, me sentí un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome para todo lo que se viene ahora. Necesitaba agarrar ritmo nuevamente. Ya lo había dicho, pero creía importante volver a repetirlo después de todo lo que se está hablando. Como siempre le mando un cariño grande a la gente de China, siempre lo he tenido y lo sigo teniendo, espero que nos podamos ver pronto", completó el crack rosarino.

Medios de comunicación estatales chinos, políticos de Hong Kong e hinchas condenaron que Messi jugase un partido en Japón después de que se quedó en el banco unos días antes en un amistoso muy esperado en Hong Kong.

Messi venía de jugar unos minutos frente al Al Nassr, en la aplastante goleada por 6 a 0 del conjunto árabe, pero ese domingo directamente se quedó fuera del encuentro y los hinchas presentes en el estadio cerraron el amistoso con una lluvia de silbidos en clara muestra de enojo.