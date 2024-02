Tras un cuarto intermedio en las negociaciones, el gobernador Raúl Jalil recibió en la mañana de este lunes a los representantes de los gremios docentes en el marco del cierre de la paritaria 2023, donde acordaron un incremento del 25,5% y una bonificación no remunerativa de $35.000.



El pasado viernes, el Ejecutivo acercó una propuesta a los gremios docentes, para la cual pidieron un cuarto intermedio con el fin de ser puesta a consideración entre las bases. Finalmente, en el día de hoy alcanzaron un acuerdo con la Intersindical Docente ( SIDCA, ATECA, SADOP), por un incremento del 25,5% con base en febrero de 2023 y una bonificación extraordinaria y por única vez de $35.000 no remunerativa, que se hará efectiva el miércoles 28 de este mes. A esto se suma la modificación del piso salarial en $300.000. Con este acuerdo las partes cierran la paritaria docente 2023.

En otro de los puntos acordados, el Gobierno Provincial se comprometió a garantizar el Fondo de Incentivo Docente tal cual se lo venía liquidando y queda a la espera de iniciar el diálogo para las paritarias 2024, previsto para el día 15 de marzo, una vez que se publique el índice inflacionario del mes de febrero.

Además, se acordó trabajar en conjunto en los próximos tres años en un programa de reubicación de docentes y alumnos a escuelas de cercanía a sus domicilios.

El Gobierno afirmó que con este arreglo queda garantizado el inicio del ciclo lectivo 2024 el lunes 4 de marzo.

Por su parte, más de un centenar de docentes autoconvocados se manifestaron a las afueras de la Casa de Gobierno para expresar el rechazo al acuerdo. "Hace muchos años que los gremios no nos representan", dijo una de las docentes en la marcha. "Ahora no se escuchan a las bases y no tenemos el respaldo de los gremios lamentablemente", dijo a la vez que afirmó que los docentes tienen "salario de hambre". Los autoconvocados piden una 60% para el cierre de la partitaria 2023. En este sentido anunciaron una nueva marcha para el miércoles 21 de febrero.

Participaron de la reunión los ministros de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; de Educación, Dalmacio Mera y de Economía, Alejandra Nazareno; los representantes de los gremios SIDCA, ATECA, SADOP, SUTECA y UDA y las secretarias de Recursos Humanos, Virginia Guzmán y de Gestión Educativa, Anahí Perea.