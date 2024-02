La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mar del Plata confirmó el procesamiento del dirigente ultraderechista Carlos Gustavo Pampillón, acusado de ser el "jefe" u "organizador" de distintas organizaciones neonazis que protagonizaron una serie de ataques racistas entre 2013 y 2016, informaron fuentes judiciales.



Los jueces Martín Bava y Gabriel Di Giulio confirmaron un fallo dictado en noviembre de 2022 por el juez federal de la localidad balnearia Santiago Inchausti, quien procesó a Pampillón y a otras dos personas por "formar parte de una agrupación destinada a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor" y "realizar propagandas basadas en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, bajo la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".



La resolución del tribunal de apelaciones forma parte de un expediente en el que interviene como querellante la DAIA, continuidad a su vez de la causa por la que en abril de 2018 fueron condenados siete jóvenes a penas de hasta nueve años y medio de prisión, por integrar la agrupación neonazi "Bandera Negra".



El procesamiento señaló a Pampillón como líder y a Rodrigo De los Santos y Rodrigo La Puente como integrantes, e impuso a los tres la prohibición de salida del país sin autorización previa y un embargo de $5 millones a cada uno.



Los camaristas rechazaron una apelación presentada por los defensores de Pampillón y de De Los Santos, y confirmaron lo dispuesto por Inchausti.



En su fallo, consideraron que "se comprobó con el grado de probabilidad que exige esta etapa procesal" que Pampillón, "habría tomado parte" en distintas agrupaciones "en calidad de jefe u organizador, operando principalmente" en Mar del Plata.



Señalaron que "no sólo habría participado, sino que de acuerdo a la prueba producida asumió el carácter de líder u organizador de un conjunto de agrupaciones u asociaciones", entre ellas el "Foro Nacional Patriótico" y "La Giachino".



"Estas agrupaciones pretendían prima facie imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o temor", aseguran los jueces.



Entre las acciones atribuidas a estas organizaciones se encuentran un viaje a la Ciudad de Buenos Aires "con el fin de amedrentar en clara actitud amenazante a un grupo de estudiantes que ocupaban las instalaciones" del Colegio Nacional de Buenos Aires, "pretendiendo hacer justicia por mano propia ante los daños causados a la iglesia de San Ignacio de Loyola", vecina al establecimiento.



Los camaristas subrayaron además una serie de daños ocasionados al monumento por Memoria, Verdad y Justicia ubicado frene a la Base Naval de Mar del Plata, y un ataque al Centro de Residentes Bolivanos de la ciudad.



La resolución fue en línea con el dictamen del fiscal general, Daniel Adler, quien sostuvo que "se encuentra acreditada" la participación de Pampillón, a partir de pruebas valoradas en fallos anteriores y por la sentencia dictada abril de 2018 por el Tribunal Oral Federal 1 local, a los miembros de "Bandera Negra", confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.



Los magistrados rechazaron en tanto los planteos de su defensor, quien negó "toda participación" del imputado en las hechos denunciados y consideró que "la acusación es falsa y se basa en una persecución ideológica, por predicar el respeto a la vida, la patria, las instituciones y la religión, lo cual entiende alejado al fascismo y la discriminación".



Los jueces señalaron en ese sentido que el planteo "debe descartarse porque el objeto de esta investigación lo constituyen ciertos hechos concretos, en particular, amenazas, daños, la realización de propaganda nazi, la promoción de la discriminación en razón de la raza, religión u odio contra ciertos grupos minoritarios, y todo ello en el contexto de formar parte de organizaciones constituidas con la finalidad de imponer sus ideas por la fuerza o generando temor".



Fuentes judiciales indicaron a Télam que, a partir de esta resolución, el caso estaría en condiciones de ser elevado a juicio.



Días atrás, Pampillón había difundido un mensaje a través de su cuenta de "X", en el que consideraba que su procesamiento es "injusto", acusó al "kirchnerismo" de "armar toda esta historia", y agregó: "Yo jamás di una orden indigna. Jamás hice nada de lo que me acusan".



El nombre del dirigente ultraderechista había obtenido difusión en noviembre último, luego de que la entonces diputada electa por La Libertad Avanza Lilia Lemoine, lo calificara como "patriota" tras replicar en redes sociales un video en el que el imputado respaldaba una publicación de un capitán retirado del Ejército que reivindicaba los Falcon verdes, utilizados durante la última dictadura.