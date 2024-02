El secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro, afirmó ayer que "todo el sistema de seguridad de frontera será reactivado, incluso podremos mejorarlo con tecnología". Sin precisar qué tipo de software utilizarán, dijo que esa tecnología estará destinada a facilitar el trabajo de las fuerzas federales.

Ventura hizo estas afirmaciones en una conferencia de prensa brindada en el atardecer de ayer, luego de una visita de dos días a dependencias de fuerzas de seguridad nacionales en Salta Capital y en el departamento Orán, donde viene denunciándonse públicamente el aumento de hechos de violencia. Sobre la tecnología que se incorporará dijo que "No es una solución mágica ni es la única". "No desconocemos la realidad de la población, que se relaciona con el comercio. Ese comercio no regulado e ilegal, sabemos que puede contener otro tipo de tráfico, no solamente de mercadería sino de sustancias (ilícitas)", sostuvo.

Por otro lado, Ventura aclaró que el Ministerio de Seguridad de la Nación no tiene pensado alambrar la zona del río Bermejo que separa el pueblo de Aguas Blancas, en Argentina, de la ciudad de Bermejo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Lo dijo al ser consultado por trascendidos que daban cuenta de la supuesta intención de la cartera de Seguridad de poner vallas físicas en esta parte de la frontera con Bolivia, que tiene múltiples pasos no habilitados.

"Hoy no pudimos apreciar esa zona porque el río estaba desbordado", dijo en alusión a la fuerte crecida de ayer del río bermejo que mantuvo inactivo el tránsito de chalanas. "Si el intendente (de Aguas Blancas, César Alfredo Martínez) hubiese querido saldar sus dudas sobre versiones que le llegaron desde Buenos Aires, tuvo la oportunidad de charlar con nosotros", insistió. El intendente de esa localidad del departamento Orán había solicitado meses atrás la presencia de funcionarios de la Nación en su municipio para dar solución a los problemas de seguridad relacionados al comercio ilegal. "Nos llamó la atención que nadie del municipio se acercó, aunque nosotros informamos que viajaríamos", repitió Ventura Barreiro.

"Nosotros no estamos evaluando alambrar, porque su aplicación es imposible", ratificó. "La frontera norte es una zona muy compleja, diversa en cuanto a su extensión, y tiene que ser abordada en forma diferencial. Debe ser estudiada, porque la seguridad también tiene que ver con cuestiones de la idiosincrasia local, como el comercio", explicó luego el funcionario. "En Aguas Blancas relevamos el sistema de vigilancia de fronteras, que es un capítulo especial para nosotros", dijo y lamentó que las autoridades municipales de esa localidad no coordinaran una entrevista con los funcionarios del área que viajaron especialmente hasta esa jurisdicción fronteriza.



Junto a Martín Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Ventura Barreiro visitó entre ayer y el domingo dependencias y destacamentos de las fuerzas nacionales en Salta capital y en el departamento Orán. "Llegamos a visitar, relevar, y evaluar, tanto la parte operativa de las unidades de las fuerzas de seguridad nacional que están desplegadas en la provincia de Salta", dijo en una conferencia de prensa en el Aeropuesto Martín Miguel de Guemes.

Ambos secretarios fueron acompañados en su recorrido por el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Marcelo Domínguez. Si bien los funcionarios nacionales no mencionaron qué temas abordaron con el ministro salteño, el secretario de Lucha contra el Narcotráfico recordó que con Salta "trabajan de una forma muy eficiente en todo lo relacionado con operativos y procedimientos, que comparten las dos fuerzas, destinados a la incautación de drogas, como el tráfico de cocaína y marihuana".



Los dos funcionarios nacionales viajaron ayer a la cabecera del departamento Orán, la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, donde mantuvieron la primera reunión formal con autoridades del Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional. Luego se trasladaron hasta Aguas Blancas, donde relevaron la situación del paso fronterizo.



La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, "está al tanto de todo nuestro recorrido y tiene su visión particular. Nuestra tarea es transmitirle nuestra evaluación sobre la frontera y las unidades vinculadas en la zona", dijo Ventura Barreiro. Inicialmente se había informado que la ministra sería parte de la comitiva.



Ajuste, seguridad y protocolo

Ventura Barreiro aseguró que "los logros que alcanzó su área en materia de seguridad retrocedieron a finales de 2019" durante la gestión de Alberto Fernández. Si bien se excusó de evaluar de la gestión de Sabina Frederic y Aníbal Fernández en esa área, dió como ejemplo la desinversión en las aeronaves para combatir el narcotráfico (como helicópteros y aviones de pequeño porte) que posee Gendarmería en Orán.



Los funcionarios descartaron que los problemas económicos, relacionados con el ajuste que ejecuta el gobierno de Javier Milei, tengan relación directa con los problemas de seguridad, y de narcotráfico puntualmente. "Vincular pobreza a delito o a violencia, es un análisis que no compartimos", definió Verrier. "No es la forma en que miramos el mundo", afirmó. "Hay países con altos niveles de pobreza y bajos niveles delictivos", continuó, "como países de África y algunos del Medio Oriente".

En relación a la aplicación del protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad aseguró que las fuerzas de seguridad tienen "la responsabilidad legal que implica conducir las fuerzas de seguridad". Agregó que al momento de ejercer el que el monopolio de la fuerza "nadie nos pregunta si una norma nos gusta o no". Asimismo, dijo no creer que haya cuestionamientos al protocolo de seguridad, que incluso tiene impugnaciones judiciales. "Hay una mala interpretación: es un protocolo de acción de las fuerzas federales que determina de qué forma se cumple con la norma que es el código 194 del Código Penal", sostuvo.

Sobre la represión en la Plaza de los Dos Congresos durante el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso Nacional dijo que esperaba que esa violencia desatada contra periodistas y manifestantes "no vuelva a ocurrir".

El mercado de cocaína desde el norte argentino

"Hemos incautado 20 por ciento más de cocaína, un 15 por ciento más de marihuana, un 50 por ciento más de hojas de coca, y hemos incrementado la cantidad de operativos en un 18 por ciento", afirmó por su parte el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. Martín Verrier explicó que esos porcentajes surgen al comparar cifras de la gestión anterior, particularmente del período que va desde diciembre de 2022 a febrero de 2023.

Subrayó también que la tarea de su área se relaciona no solamente con el tráfico de sustancias ilícitas, sino con el lavado de dinero y el tráfico de divisas. Por ese motivo, recordó que en varios procedimientos relacionados con el narcotráfico que realizaron de manera conjunta fuerzas de la provincia de Salta y de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, se llegó a incautar 11 toneladas de cocaína, una cifra que se ubicó en un podio de resultados por procedimientos, encabezado por 15 toneladas incautadas en 2017.

Verrier citó luego un estudio que realizó el Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2015 y 2019 (también gestión de Bullrich) que buscó calcular el total de cocaína que circulaba en el país. "Sumamos la cifra que estimaba el Sedronar de consumidores, la cifra que Argentina incautaba y la que estimamos podía llegar al exterior desde el país", precisó. "Eso nos dió un total estimado entre 22 a 24 toneladas anuales de del mercado de cocaína. El narcotrafico derrama y crea violencia en el territorio".



"La operatividad responde a una estrategia contra el narcotrafico que busca desarticularlo como negocio", continuó el funcionario. Los detalló: "En primer lugar, imponer los mayores riesgos y costos a la organización que trafica las sustancias. El segundo pilar tiene que ver con generar un medio ambiente hostil para el narcotráfico, porque se expande donde el Estado no está". "El tercero incluye lo social para entender por qué la gente consume. Trabajamos con Sedronar para volver a poner en funcionamiento el sistema de alerta temprana para detectar crecimientos sensibles en los niveles de consumo", insistió, aclarando que su área se enfoca en la oferta de sustancias ilícitas. El cuarto pilar es el ataque al lavado de dinero. "El tráfico de divisas va atado al lavado. Es una externalización de dinero que, en este caso, busca pagar los envíos de droge desde Bolivia", aseguró. "En Salta, llega por las rutas conocidas: 50 y 34", dijo.