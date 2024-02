En La Pampa, una situación desgarradora puso de manifiesto la compleja situación que enfrentan varias familias en medio de la crisis económica. Este lunes por la tarde, una niña fue detenida luego de intentar llevarse un paquete de 12 fibras y algunos lápices para el inicio de clases, desencadenando tristeza e indignación en las redes sociales.

El incidente tuvo lugar cerca de las 19:30, cuando propietarios de un local en la ciudad de General Pico, alertaron a la policía tras observar a través de sus cámaras de seguridad que una menor estaba cometiendo un robo. Según informó el portal "En Boca de Todos", la policía se sorprendió al encontrar a la joven intentando llevarse los útiles escolares.

La niña de 12 años fue llevada a una dependencia policial, y más tarde puesta a disposición de la Defensoría de Menores. Según relataron testigos, la familia de la adolescente es de origen humilde, y ella es la mayor de 6 hermanas.

La escena conmovió a los presentes, quienes se vieron enfrentados a la cruda realidad que muchas familias viven a pocos días del inicio de clases. En un contexto en el que el costo de la canasta escolar aumentó más del 200% -- y los sueldos no vieron cambios --, comprar los útiles escolares se convirtió en un lujo para muchas familias argentinas.

La policía se presentó en la puerta del comercio, tras la denuncia. (Captura de video)

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el aumento interanual de productos básicos para la escuela supera el 200%, muy por encima de la inflación de 2023 que alcanzó el 211,4%. Esto llevó a que una canasta de productos escolares básicos, que incluye una mochila y 21 útiles, tenga un costo desde $45.999, mientras que el año pasado rondaba los $10.442.

Este incidente no es más que un reflejo de la difícil realidad que enfrentan actualmente muchas familias, con salarios que no alcanzan, y necesidades básicas que no se alcanzan a cubrir.



Seguí leyendo: