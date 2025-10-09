El Senado de Estados Unidos rechazó una iniciativa para paralizar la campaña militar iniciada por el presidente, Donald Trump, en aguas del Caribe, que busca, según defiende, frenar el tráfico de drogas a su país. En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país está cada vez más preparado para defenderse de Washington.

La iniciativa, derrotada con 51 votos en contra y 48 votos a favor, estuvo liderada por el senador demócrata Adam Schiff, de California, y copatrocinada por los senadores de su partido Tim Kaine, de Virginia; Ron Wyden, de Oregon, y el independiente de Vermont, Bernie Sanders. El objetivo de este proyecto es poner fin a los ataques de las Fuerzas Armadas estadounidenses, no autorizadas por el Congreso, contra lanchas en el mar Caribe en las que, en su mayoría, aseguran que viajan narcotraficantes que quieren llevar droga de Venezuela a EE.UU.

El detalle de la propuesta

El texto recoge en sus primeras líneas la capacidad exclusiva del Congreso para declarar una guerra, como señala la Constitución en su primer artículo, y recuerda que no lo ha hecho ni tampoco ha autorizado el uso de la fuerza. Trump, sin embargo, declaró formalmente que EE.UU. está involucrado en un "conflicto armado no internacional" contra los carteles del narcotráfico, con la intención de justificar sus ataques.

"La designación de una entidad como organización terrorista extranjera o terrorista global especialmente designado no otorga al presidente autoridad legal para usar la fuerza contra los miembros de las organizaciones designadas ni contra ningún Estado extranjero", apunta la resolución.

El proyecto ordena al presidente que cese el uso de la fuerza a menos que esté explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica. "El tráfico de drogas ilegales no constituye en sí un ataque armado o una amenaza de ataque armado inminente", concluye.

La iniciativa enfatiza que no busca impedir que Estados Unidos se defienda de un ataque armado o de una amenaza de ataque armado inminente. EE.UU. ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. Desde el pasado 2 de septiembre, cuando se llevó a cabo el primer ataque de Washington, se han destruido al menos cinco lanchas en el Caribe, ocasionando la muerte de 21 personas.

Por su parte, Trump volvió a defender la operación militar. "Las drogas ya no están entrando por agua. De hecho, ya ni siquiera podemos encontrar barcos en el agua", afirmó en una reunión de su gabinete. El mandatario republicano declaró que cada uno de las embarcaciones como lolas que han interceptado puede matar a 25.000 personas con las drogas que supuestamente cargaban. "Hemos lanzado una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, delincuentes reincidentes violentos, inmigrantes ilegales que infringen la ley, extremistas domésticos y carteles salvajes y sedientos de sangre", aseguró.

"Si los gringos atacan, responderemos"

En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país está cada vez más preparado para defenderse de Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de querer una guerra en el Caribe y Sudamérica. "Si los gringos amenazan, más trabajamos; si los gringos atacan, responderemos, pero el trabajo nada lo para, el trabajo por la patria, el trabajo por la salud del pueblo, por la educación, por la vida del pueblo", expresó en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Los venezolanos están cada vez más preparados para defender el suelo sagrado de Venezuela de un imperio gringo que no tiene razón y busca robarse el petróleo, el gas y el oro", afirmó Maduro. "Pero le tenemos noticias al imperio norteamericano: ese petróleo, ese gas, ese oro, esta tierra y este pueblo seguirá siendo de los venezolanos y las venezolanas y jamás permitiremos que nuestra patria sea vulnerada ni tocada, jamás", expresó.

En paralelo, el titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que al menos 78 niños de su país están en Estados Unidos secuestrados por el Gobierno de Trump. Según el ministro, 47 niñas y 31 niños siguen en el país norteamericano pese a que sus familiares fueron enviados a Venezuela en vuelos de deportación. "Fueron secuestrados por el Gobierno de los Estados Unidos, se los arrancaron a sus padres de las manos", expresó el funcionario en su programa semanal transmitido por el canal VTV. Previamente, el funcionario mostró varias fotografías que mostraban, según él, a decenas de menores de edad en centros de reclusión de inmigrantes en EE.UU.

El miércoles, Venezuela recibió a 197 connacionales, entre ellos cuatro niños, en un vuelo procedente de El Paso, Texas, EE.UU., como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, según el Ministerio de Interior, así como del acuerdo suscrito en enero pasado entre Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, para recibir a migrantes deportados. El pasado viernes, un grupo de 313 migrantes venezolanos llegó a su país en otro vuelo desde el país norteamericano, en el que venían 10 niños, informó la cartera que encabeza Cabello.