Es un tema imposible de evitar. La invasión de mosquitos es un hecho. Entrevistado en AM750, el doctor en Ciencias Biológicas Maximiliano Garzón, investigador del grupo de estudio de mosquitos de la UBA, advirtió que el brote podría durar otros diez días. En este contexto, de manera inevitable, resurgen mitos alrededor de estos insectos, sus características y tips para evitarlos. Pero, ¿qué hay detrás de cada afirmación?

"Los mosquitos pican a través de la ropa"

Un mito que se escucha muchísimo con esta invasión tiene que ver con que “los mosquitos pican a través de la ropa”. Este es un tema central, si se tienen en cuenta dos elementos que se desprenden de esta afirmación. Por un lado, por el hecho de que es casi inevitable salir y no llevarse “pegado” en la ropa un mosquito. Por otro, porque esta idea condiciona también la manera en la que nos ponemos repelente.

Consultado por Página|12, el entomólogo y biólogo Walter Ricardo Almirón explicó que efectivamente la especie que protagonista esta invasión, la Aedes albifasciatus, sí puede picar a través de la ropa.

"Los mosquitos pican de noche"

Es una escena típica: cuando uno se acuesta, apaga todas las luces y cierra las pantallas, comienza el zumbido a lo lejos. Y se va acercando. Pasa de largo como un avión de guerra y marca su presencia: el mosquito hace su aparición nocturna y se dispone a picar. Pero, ¿qué hay de cierto con la famosa idea de que estos insectos pican más de noche?

“Esta es una diferencia importante entre el mosquito que más vemos, que es de color marrón/gris y más grande –el culex y el albifasciatus, entre otros– y el mosquito Aedes aegypti, aquel que transmite el dengue”, comenzó explicando a este medio el epidemiólogo Julián Antman, magister en Salud Pública y exgerente operativo de Epidemiología de la CABA.

Antman señaló que el Aedes aegypti, de color negro con patas con rayas blancas, “no suele estar activo en horas de la noche”. “Sí es posible que los otros tengan mayor actividad de noche porque no hace tanto calor y es cuando más salen”, explicó. En tanto, aquel que puede contagiar dengue “tiene su mayor actividad en general al amanecer y al atardecer”, pero “igual puede picar durante todo el día”.

"Los mosquitos ya se acostumbraron a los repelentes"

También pueden tener lugar escenas insólitas, como terminar de ponerte repelente, salir a la calle y que el primer mosquito que se acerca se pose, campante y sin preocupaciones, sobre la zona donde se roció con esta protección. La respuesta no tarda en llegar, ya que el dicho popular indica que “los mosquitos ya se acostumbraron” a los insecticidas que se usan para ahuyentarlos.

Consulado sobre esta idea, Almirón explicó que el Aedes albifasciatus es “bastante resistente a los repelentes” Además, dijo, “a medida que transpiramos, el repelente se diluye y va perdiendo efecto, por eso hay que ir renovándolo”. Antman, por su lado, aportó sobre esta idea: “La resistencia de los mosquitos es real, sobre todo a los insecticidas con los que se fumiga, algo que no tiene ningún sentido hacer”.

"La citronela y la esencia de vainilla se pueden usar como repelentes naturales"

A medida que avanza la industria química en la búsqueda de respuestas más eficaces a los diversos problemas, una parte de las personas que optan por alternativas naturales y económicas acudiendo a materias primas de forma directa. Por eso no llama la atención que, en medio de la invasión de mosquitos, surgiera rápidamente la idea de que la citronela y la esencia de vainilla funcionan como repelentes naturales.

“Tanto el diethyltoluamide que tiene el OFF como la citronella, lo que hacen en la piel es intentar cambiar el olor que generamos, que es lo que hace que se acerquen los mosquitos. La efectividad es siempre variable porque somos diferentes respecto de los olores que generamos. En la curva de efectividad, el DTT es efectivo y la citronella menos, pero también hay menos estudios”, explicó Antman a la par que aseguró que nunca escuchó hablar de la efectividad de la esencia de vainilla como repelente.

Por su lado, Sylvia Fischer, coordinadora del Grupo de Estudio de Mosquitos de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, recordó la importancia de usar siempre repelentes autorizados por la Anmat.

"Los mosquitos no pican a las mascotas"

Finalmente, está el mito de que los mosquitos no pican a las mascotas como perros y gatos. Ante la consulta por este mito. Antman explicó que si bien no es lo más habitual, estos insectos sí pueden picar a los animales. Para ello, se pueden emplear algunos cuidados, como no salir a hacer paseos en los horarios de mayor actividad o desinfectar patios y jardines antes de que los animales se expongan al aire libre.