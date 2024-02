Independiente y Racing Club se enfrentarán este sábado desde las 17 horas en el Estadio Libertadores de América, en una nueva edición del “Clásico de Avellaneda”, partido correspondiente a la fecha 7 de la Copa de la Liga. A lo largo de la historia, son 70 futbolistas los que vistieron ambas camisetas, entre ellos José Pastoriza, Néstor Clausen, Roque Avallay, Eduardo Domínguez, Hugo Pérez e Ignacio Piatti, uno de los últimos junto a Leonel Miranda, quién se destaca en el equipo de Gustavo Costas.

Para Piatti, la Academia fue un club muy importante, ya que resultó ser el último de su carrera en el 2021, previo a colgar los botines a sus 36 años. “Estaba cansado y con ganas de dejar el fútbol. Por ese motivo, decidí no continuar”, reveló el ex mediocampista, que disputó 12 encuentros con la blanca y celeste, y marcó un gol.

El oriundo de General Baldissera, Córdoba, jugó en el Rey de Copas en la temporada 2009/10, donde dejó una muy buena imagen y se ganó el cariño de los diablos rojos. “Fue un año bárbaro, donde peleamos dos campeonatos y teníamos un grupo increíble. Para ganar cosas tenes que tener un grupo lindo y unido “, contó en su momento.

El cordobés es Embajador hoy de la Liga estadounidense en la Argentina, con la idea de fomentar el torneo que tendrá su comienzo de temporada hoy entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Real Salt Lake. Además, cumple la función de Scouting deportivo para el Montreal Impact canadiense, club donde brilló durante seis años.

En diálogo con Página/12, el ex futbolista repasó su trayectoria de dos décadas. Sus inicios en Chacarita Juniors, su etapa gloriosa en San Lorenzo, donde obtuvo el título local del 2013 y fue pieza clave para la obtención de la Copa Libertadores 2014, la primera del club de Boedo, por qué le “dolió mucho” su salida del Ciclón, y el motivo de su retiro.

--¿Qué es de tu vida, Nacho?

--Estoy alejado de las canchas como futbolista. Pero sigo en Montreal Impact trabajando para el club en la función de Embajador-Scouting. Tengo muy buena relación con los dirigentes del club canadiense. Busco talentos de Argentina. Además, hace poco me llamaron desde la MLS para que sea el embajador en Argentina y venga a presentar la Liga. Le dije que aceptaba, y al mismo tiempo me ofrecieron otro cargo para trabajar en las transmisiones de los partidos estadounidenses que estoy evaluando. Estoy contento con lo que estoy haciendo.

Piatti se desempeña con detector de talentos.

--¿Pensaste en algún momento en ser entrenador de fútbol o mánager deportivo?

--Sí. Cuando dejé el fútbol, me puse en pensar en la carrera de entrenador, pero es muy parecida a la del futbolista, donde todos los días tenes que ir al Centro de Entrenamiento y llevar adelante concentraciones. Entonces, hoy no estoy para eso, porque quiero hacer otra cosa. El cargo de director deportivo es diferente. Podría ser en Montreal Impact, Canadá, que me siento como en mi casa. También, surgió la idea de trabajar para la MLS como comentarista.

--¿Por qué elegís Canadá sobre Argentina para vivir?

--Me gusta Canadá por la tranquilidad y comodidad de cómo se vive. En Argentina la situación es otra. Además, si sos entrenador en nuestro país y no logras resultados, en dos partidos te echan. En la MLS tenes más estabilidad en ese cargo, por ejemplo, porque apuestan al proyecto a largo plazo. Uno de entrada presenta un proyecto, se lo aprueban y te dan tiempo para trabajar. No pasa nada si te va mal en dos o cinco partidos. Esas cosas allá se respetan y acá no.

--¿Qué diferencias existen entre la MLS y el fútbol argentino?

--Hay un montón de cosas: desde la infraestructura, los estadios, hasta los estilos de vida de un país y otro. En Argentina hay jugadores, materia prima, pero falta todo lo otro.

--¿Qué extrañás de Argentina cuando estás en el exterior?

--Los afectos, la familia, los amigos. Y el país también. Yo viví nueve años en el exterior, en diferentes países. Y cada vez que regreso a Argentina, no me quiero ir por las costumbres y el cariño que le tengo. La verdad que uno quiere que le vaya bien pero bueno, espero que las cosas mejoren.

--¿Por qué colgaste los botines a los 36 años?

--Cuando me fui de Racing Club, me llamaron de Chacarita para cerrar mi carrera, pero ya estaba cansado y con ganas de dejar el fútbol. Por ese motivo, colgué los botines y decidí no continuar. Chacarita es un club que quiero mucho. que me dio la oportunidad de crecer y debutar ahí. Tal vez en otro momento hubiese regresado para retirarme, pero cuando me llamaron ya estaba cansado del fútbol y le dije que no.

Piatti recibió una camiseta de su amigo Buffarini.

--¿Extrañás el día a día en el fútbol?

--No, no extraño. La vida que ahora tengo hace que no extrañe tanto. Estoy junto a mi familia, y eso me genera que no piense tanto en haber dejado el fútbol. Muchos de mis ex compañeros siguen jugando profesionalmente y los veo afuera de las canchas. Seguimos comunicados y nos vemos cuando terminan de entrenar. Fueron 20 años vividos de una manera muy intensa, y hoy estoy en una etapa de cambios y quiero hacer otra cosa; le apunto a eso.

--¿Cuál es el momento que más rescatas de esos 20 años como futbolista?

--Rescato muchos momentos. Por ejemplo, cuando empecé en Chacarita, que me dio la posibilidad de jugar en las divisiones inferiores y debutar en Primera División. Además, cuando luego pasé a Gimnasia y Esgrima La Plata, por Italia e Independiente de Avellaneda. Además, ganar con San Lorenzo de Almagro la Copa Libertadores, que hoy lo pienso y es muy difícil ganar una Copa tan importante. Después, mi etapa en Montreal, donde me sentí muy cómodo y me fue muy bien. Luego, el haber regresado a un club que quería como San Lorenzo y terminar en Racing Club; fue muy buena toda la experiencia.

--¿Te dolió la salida que tuviste de San Lorenzo?

--Sí, me dolió mucho. Me hubiera gustado irme de otra manera, pero las cosas se dieron así. Yo llegué y justo vino la pandemia del coronavirus. Tenía otro año más de contrato pero se terminó como lamentablemente se dio. La gente sabe cuánto quiero al club y de la manera que me fui. Di mucho por San Lorenzo y por la calle me lo hacen saber.

--¿Volviste alguna vez al Nuevo Gasómetro?

--No, la verdad que no volví, ni al Nuevo Gasómetro ni a otra cancha, no fui a ningún lado. Pero en algún momento me gustaría volver al Nuevo Gasómetro donde fui feliz.