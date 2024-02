El intendente Pablo Javkin pidió al Concejo declarar la Emergencia en el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros y que se faculte al Ejecutivo a aumentar el boleto hasta en un 90% del valor del estudio de costos del sistema. De aprobarse la solicitud, que se tratará este jueves en una sesión extraordinaria, la tarifa podría aumentarse 1.208 pesos. En diálogo con Rosario/12, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, confirmó que por el momento la intención es equiparar el valor del boleto al precio de Córdoba, que en los últimos días pasó a valer $700. “Todavía no está definido el precio, pero no estamos pensando en llevarlo a su costo real, porque sabemos que eso dejaría a mucha gente sin la posibilidad de movilizarse”, expresó. “El sistema se está debatiendo todos los días entre la continuidad o no”, añadió.

El mensaje se conoció este miércoles y será tratado en el recinto del Concejo este jueves, en el marco de una sesión extraordinaria donde, en principio, el oficialismo contaría con los votos para su aprobación. Desde el Municipio ponen el foco en el aumento de los costos vinculados al transporte y la desigual distribución de subsidios del gobierno nacional hacia las provincias, profundizada aún más con el anuncio de la eliminación del Fondo Compensador del Interior. En ese sentido, el texto señala que mientras se continúan las gestiones ante el gobierno nacional, aumentar la tarifa “representa la única alternativa para la subsistencia del servicio de transporte de la ciudad”.

El pedido es para modificar por un año la fórmula con la que se establecen los aumentos del boleto. Actualmente, el Municipio cuenta con la facultad –delegada por el Concejo en diciembre– de aumentar el boleto de fórmula bimestral en función de la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Pero desde el Ejecutivo sostienen que el aumento de los costos vinculados al transporte, sumado a la anunciada quita en los subsidios nacionales, cambió el escenario. Y por eso buscan que el Concejo permita ahora aumentar el boleto en función de los costos.

En concreto, el Ejecutivo pidió que se lo autorice a aumentar la tarifa en “hasta el 90% de los valores que arrojen los estudios de costos elaborados por el Ente de la Movilidad de Rosario”. La normativa regiría por un año, con la posibilidad de ser prorrogada por el mismo período. Según el último estudio de costos difundido el pasado lunes, el boleto en Rosario debería valer $1.343, por lo que el Municipio podría llevar la tarifa a $1.208. De todas maneras, y según anticiparon, por el momento la intención es llevar precio del boleto de transporte urbano a los valores que hoy se manejan en la ciudad de Córdoba. Es decir, unos $700.

“Lo que pedimos es una autorización, de manera excepcional y justificada por el contexto, para actualizar el valor de la tarifa en función del costo, no solo a partir de la cuestión de la inflación”, explicó Chale a este medio. “Todavía no está definido el valor, pero no estamos pensando en llevarlo a su costo real, porque sabemos que eso dejaría a mucha gente sin la posibilidad de movilizarse. Por eso vamos a estar más cerca del valor de Córdoba, que es lo que hemos hecho como política en el último tiempo, sobre todo para resaltar que el contexto y la situación del transporte es similar en las ciudades del interior”, añadió.

Desde el Municipio justifican la decisión con números. Según explican, en octubre del año pasado el estudio de costos arrojaba un boleto a $427 pesos. “Aumentó más de tres veces en cuatro meses”, sostuvo Chale. Y agregó: “Los costos del transporte superaron ampliamente el índice de inflación. Entonces, las herramientas normativas que teníamos hasta el mes pasado son insuficientes. Era necesaria una cuestión de emergencia que nos permita actualizar la tarifa de una manera que va por encima de lo que teníamos previsto”.

El Concejo define herramientas para que el intendente maneje la crisis de los susbidios. Prensa Concejo Municipal

No obstante, el secretario de gobierno destacó que, a diferencia de lo que ocurre en Córdoba, Rosario cuenta con el sistema SUBE que brinda con una serie de beneficios sociales para los usuarios. “Aproximadamente la mitad de los pasajeros, entre el boleto educativo gratuito que es provincial y la SUBE, no va a pagar la totalidad del aumento. No es un elemento menor”, evaluó y añadió: “El aumento no es para todos, sino para aquellos que pagan la tarifa plena. Pero aun así, el que usa el transporte tampoco puede tener un valor que lo expulse del sistema”.

Alternativas

Este martes, un grupo de concejales, junto a legisladores provinciales y nacionales, presentaron una serie de alternativas para hacer frente a la quita de subsidios al transporte por parte del gobierno nacional. En una conferencia de prensa desde el Concejo Municipal de Rosario, dirigentes de Ciudad Futura, el Movimiento Evita y el Frente Amplio por la Soberanía propusieron realizar retoques tributarios a empresas, tanto en el plano local como provincial, que permitirían recomponer parte de los fondos retenidos por Nación. Eso acompañado de un amparo en la Justicia Federal, para que el gobierno deje sin efecto la eliminación del Fondo Compensador del Interior.

Durante la presentación los dirigentes señalaron que se trata de una propuesta integral que, con decisión política, evitaría cargar el aumento del boleto sobre los usuarios. “Hablamos de empresas como Molinos Río de la Plata hasta Coca Cola, pasando por bancos y aseguradoras, Coto y Personal”, explicó el concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde. “Para esas empresas un aumento pequeño en la alícuota, no le hace a su sustentabilidad, y así hacemos que no sea el usuario el que tenga que llevar adelante el costo del aumento”, agregó.

Consultado por este medio, Chale calificó las propuestas como “improvisadas” y que no apuntan a solucionar el fondo del problema. “Lo que se recaudaría en función de eso no resuelva absolutamente nada, además de que no correspondería, porque se estaría gravando de manera muy diferencial y sería muy pasible de juicio por parte de algunas empresas, inclusas muchas de origen local”, cuestionó. “Es una propuesta facilista y es tribunera. Por supuesto que nosotros tampoco vamos a trasladar todo el costo al boleto, pero eso es esquivar responsabilidades”, evaluó.