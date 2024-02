Axel Kicillof visitó Olavarría este miércoles para entregar viviendas en esa ciudad. Además, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, su par de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Maximiliano Wesner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires firmó convenios para la puesta en marcha de obras de infraestructura en ese distrito por $1.500 millones. También puso en funcionamiento una nueva ambulancia y entregó una combi a la Escuela de Educación Especial (EEE) N° 503. La visita había sido programada para el pasado 9 de febrero, pero debió ser suspendida por condiciones climáticas adversas.



“Es muy importante que, al tiempo que se finalizan las obras que estaban en marcha, sigamos invirtiendo en los proyectos de infraestructura que necesita la provincia”, dijo Kicillof y agregó: “Estas viviendas que están destinadas a la comunidad educativa les cambiaron la vida a muchas familias bonaerenses: se puede hablar de teorías económicas, pero aquí lo que estamos haciendo es reconocer y cumplir un derecho que está consagrado en la Constitución”.

El gobernador reconoció que son muchos los pendientes de su gestión que "estamos ante condiciones muy adversas, producto de las decisiones de un gobierno nacional que pretende fundir a las provincias”. Sin embargo, concluyó que no se trata de medidas tomadas en función de una disputa de carácter partidario: “Esas políticas no son contra los gobernadores, sino contra todos y todas las habitantes de la Argentina: la Nación recauda de lo que se produce aquí y no puede desentenderse entonces de la salud, la educación, el transporte y la producción”.

Las obras



El proyecto habitacional del barrio Educadores fue completado con la entrega de nueve viviendas que tuvieron una inversión de $215 millones. En esa zona se construyeron 146 casas que, tras 20 años de espera, cumplieron con la demanda de la población local.

“Estas viviendas son el resultado de una gestión que tiene la decisión política de dar respuesta a cada una de las necesidades de los y las bonaerenses”, dijo Silvina Batakis y sostuvo destacó que mientras algunos quieren llevar adelante un modelo de achicamiento del Estado, "nosotros asumimos el compromiso de seguir transformando la provincia de Buenos Aires”.

Las casas cuentan con luces led, composteras y espacio destinado al cultivo de plantas nativas. Además, los nuevos propietarios recibieron libros y cuadros que fueron aportados por los diferentes ministerios y organismos provinciales, incluso, cada unidad tiene un kit de primeros auxilios.



Por su parte, el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner remarcó que en la entrega de viviendas "no solo vemos reflejada la política habitacional, sino también el trabajo interministerial de la provincia: cada vivienda viene acompañada de cultura, ambiente, salud y educación”. Destacó además que la gestión articulada de manera transversal en el Estado provincial "apunta a mejorar la calidad vida de las y los vecinos del barrio”.

Durante la jornada, Axel Kicillof firmó convenios para dar luz verde a la repavimentación de 900 metros de la Avenida La Rioja, para ampliar las redes cloacales y también para el recambio de las luminarias led en que conforman el alumbrado público de la localidad. Además, mantuvo una reunión con Wesner y los intendentes de Azul, Nelson Sombra, y de Roque Pérez, Maximiliano Sciani.

En conjunto con el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el gobernador puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad. Además, con la participación del director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, se realizó la entrega de una combi 0 Km que será clave para sostener la continuidad pedagógica y fomentar la participación en salidas educativas de las y los estudiantes de la EEE N°503.

Por último, Kicillof tomó distancia del discurso preponderante entre los líderes del gobieno nacional e hizo hincapié en que “los recursos que genera la provincia de Buenos Aires tienen que volver en más infraestructura y bienestar para los y las bonaerenses” y reivindicó su posición sobre la dirección de la administración que encabeza: “A pesar de todas las dificultades que debamos enfrentar, seguiremos invirtiendo en ambulancias, equipamiento escolar y viviendas porque ese es el mandato que nos otorgó el pueblo de la provincia”.

Ambiente, un asunto clave



Entre las actividades de la jornada tuvo también un lugar destacado el ministerio de Ambiente que encabeza Daniela Vilar. Desde su cartera, se hizo entrega de equipamiento destinado a ampliar la capacidad de trabajo y la logística de recolección de residuos sólidos urbanos en el distrito. El municipio de Olavarría recibió una cinta de clasificación, un camión de caja abierta, indumentaria para los trabajadores del área y elementos de seguridad para 30 cooperativistas. Además, el intendente de Azul, Nelson Sombra, recibió en nombre de su partido un camión de caja abierta, una enfardadora, un autoelevador, una balanza industrial y bolsones big bag. También elementos destinados al correcto desempeño de las tareas de los trabajadores y trabajadoras: calzado, pantalones, camperas, gafas y guantes de seguridad.