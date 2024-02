Tras el paro de trenes de este miércoles, el servicio ferroviario se recompuso con normalidad este jueves 22 de febrero. A su vez, los colectivos y las seis líneas de Subte y Premetro que completan el sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionan sin demoras ni interrupciones de servicio.

En las primeras horas de la mañana, el único inconveniente se produjo en el Tren Roca, ramal Bosques vía Temperley, que mostraba servicio limitado entre Constitución-Temperley, por un accidente de un vehículo en PaN Suñé, Claypole. Sin embargo, cerca de las 9 de la mañana reanudó su servicio completo.

Asimismo, no se registran demoras en ninguna de las cinco líneas de Subte que están en circulación (A, B, C, E y H) y Premetro -la línea D no presta servicio hasta el 17 de marzo por tareas de mantenimiento- de la Ciudad de Buenos Aires; ni paros o medidas de fuerza en ninguna empresa de colectivos del AMBA.

Paro de trenes del miércoles: todos los servicios normalizados

Este miércoles el sindicato La Fraternidad llevó adelante un paro de trenes de 24 horas. La medida del gremio que agrupa a maquinistas de locomotoras y trenes comenzó a las 00 horas del miércoles y culminó a las 24.

El paro afectó a todas las líneas de trenes, a excepción de "algunos de larga distancia a Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba, para no perjudicar a la gente que ya sacó los boletos y aunque le reembolsen después no van a poder comprar el boleto por los aumentos".

"Ratificamos nuestras medidas, tras una reunión en la que no recibimos ofertas, ni fueron recibidos nuestros reclamos. No reclamamos ningún aumento salarial, solo una recomposición de lo que pedimos por el aumento inflacionario, se trata de una actualización", había expresado el secretario general del gremio, Omar Maturano.

En medio de la huelga, el Gobierno informó a través del vocero presidencial Manuel Adorni que analiza sanciones por la medida de fuerza que “afecta a más de un millón de personas” y criticó al gremio: “De fraternos no tienen absolutamente nada”.

Seguí leyendo: