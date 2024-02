El entrenador de San Lorenzo de Almagro, Rubén Darío Insúa, polemizó en la previa al clásico con Huracán, al que calificó como "barrial" y en el caso de Boca es "nacional".



"No escuché a nuestro presidente (Marcelo Moretti) diciendo que Huracán no es el clásico. Ellos, como Boca, son dos clásicos importantes. Huracán es un clásico de barrio y Boca es un clásico nacional como cuando se cruzan dos equipos importantes", apuntó Insúa en rueda de prensa.



El directivo dijo en los primeros días de la semana: "Boca es más importante como clásico, pero bueno, hay que darle la importancia del caso".



Insúa dejó esto de lado y continuó: "Llegamos 10 puntos para el partido. Si bien no tenemos recuperado a Cristian Ferreira, que recién estará la semana que viene, pero tenemos a todos los demás".



El DT se mostró con la parsimonia habitual y hasta con un leve fastidio a la hora de responder las preguntas de la prensa presente en la Ciudad Deportiva, al punto que tiró: "No elijo yo los días que hablo. La gente de prensa me dice que lo haga en tal momento y yo lo hago".



De hecho, Insúa evitó dar el equipo aunque aseguró que sería "muy parecido al que le ganó a Tigre en la última fecha".



Por ende, podría ir con Facundo Altamirano; Jhohan Romaña, Gonzalo Luján y Gastón Hernández; Agustín Giay, Elián Irala, Francisco Perruzzi y Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.



"No tenemos definido el equipo pero es factible que sea el mismo que le ganó a Tigre. No lo confirmo porque si doy un equipo y mañana pasa algo puede haber un cambio. La idea es que sea parecido al del otro día", reiteró el entrenador.



"Estos partidos tienen un valor agregado, es un clásico, y claro que ayudó ganarle a Tigre en la previa", valoró.



San Lorenzo no consigue una victoria en el Ducó desde hace cinco partidos, durante la temporada 2016-2017 cuando lo hizo con un tanto de Marcos Angeleri, y por eso Insúa comentó: "Todos los partidos tienen un alto grado de competitividad. Para aspirar a ganar los partidos uno tiene que llegar a su límite de exigencia. Es una temporada complicada entre esta competición y la Copa Argentina, que ya vemos la paridad".



"En una fecha de clásicos todos los equipos buscarán ganar para tener un mejor panorama de cara al futuro. Ganar es lo más importante", afirmó.



Por último, Insúa evitó meterse en la interna de Huracán luego de la renuncia del DT Facundo Sava porque no le gusta "opinar del resto" y respeta "mucho a todos".





Huracán recupera a Tobio y Pussetto

El director técnico interino de Huracán, Walter Coyette, podrá contar con el defensor Fernando Tobio y el delantero Ignacio Pussetto para el clásico.



Ambos referentes del plantel del "globo" evolucionan de sus respectivas molestias y al menos volverán a la lista de convocados para el partido del sábado.



El capitán Tobio sufrió una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha el pasado 13 de febrero en la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata.



Pussetto, en tanto, no estuvo en el último partido ante Vélez Sarsfield ya que arrastra una sinovitis en la rodilla derecha por el exigente calendario del inicio del torneo que programó las primera seis fechas en tres semanas.



Coyette los probará nuevamente y decidirá si van desde el inicio o irán al banco de suplentes.



El cuerpo técnico interino también aguarda la resolución del Tribunal de Disciplina en torno a la sanción del lateral derecho Lucas Souto, quien fue expulsado ante Independiente por una fuerte agresión a Damián Pérez y recibió una suspensión provisoria.



Con este panorama, una probable del "globo" será con Hernán Galíndez; Hernán De La Fuente o Lucas Souto, Fernando Tobio o Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez; Alan Soñora, Rodrigo Echeverría, Williams Alarcón y Héctor Fértoli; Ignacio Pussetto o Leandro Garate y Walter Mazzantti.



Huracán lleva cinco partidos sin perder contra San Lorenzo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.



La última derrota fue en mayo de 2017 por 1-0 y luego se dieron tres empates (1-1 en 2018, 0-0 en 2019 -con posterior eliminación por penales- y 1-1 en 2023) y dos triunfos (2-0 en 2019 y 2-1 en 2021).



El "globo" perdió ante Vélez Sarsfield por 1-0 el pasado domingo y se quedó sin entrenador tras la salida de Facundo Sava.