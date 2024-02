El técnico de River, Martín Demichelis, hizo algunas pruebas en cuanto al equipo que jugará el superclásico del domingo a las 17 ante Boca. Pero sigue manteniéndose la duda sobre el regreso de Miguel Borja. Entre este viernes y el sábado, se sabrá si el goleador colombiano estará o no en condiciones de jugar o irá al banco de suplentes



Borja viene realizando trabajos de campo que incluyen tareas aeróbicas y algunas rutinas con pelota, además de la kinesiología para tratar de reponerse del desgarro que sufrió la semana pasada ante Atlético Tucumán. Mientras tanto, Demichelis continúa ensayando las posibles variantes para el caso de que el colombiano no puede pueda estar desde el inicio.

Esos ensayos incluyeron a Claudio Echeverri para jugar con el mismo sistema que uso ante Banfield con Franco Mastantuono. La otra posibilidad que tampoco está descartada es que juegue Pablo Solari, autor del gol del empate frente a Banfield en dupla ofensiva junto a Facundo Colidio y Echeverri vaya al banco en un esquema 4-4-2.



En cuanto al resto del equipo, también se mantiene la incógnita del volante central ya que el uruguayo Nicolás Fonseca no viene teniendo buenas actuaciones en los últimos dos partidos y Matías Kranevitter -que recibió el alta esta semana- y Rodrigo Villagra meten presión para jugar. Kranevitter iba a ser titular en el inicio del torneo pero sufrió un desgarro del que se recuperó recién el lunes cuando trabajó a la par del resto y Villagra no está al cien desde lo físico porque no hizo la pretemporada con Talleres. De todas formas, la opción más probable es que sigan en el eje Fonseca y Rodrigo Aliendro, quienes jugaron como titular todos los partidos de la Copa de la Liga. En este caso, Barco iría como atacante.



La otra alternativa es que la pareja de volantes centrales la conformen Aliendro y Agustín Palavecino, que alguna vez sumaron minutos juntos, pero el ex jugador de Platense hace rato que no es titular y parece haber perdido terreno en las elecciones de Demichelis. En el resto de los nombres no hay dudas ya que tienen su lugar asegurado Franco Armani, la defensa habitual de Andrés Herrera, Leandro González Pires, Paulo Díaz y Enzo Díaz y los volantes Aliendro, Esequiel Barco e Ignacio Fernández.



Por su parte, Manuel Lanzini sigue sin recibir el alta médica del desgarro que sufrió el 20 de enero en el amistoso de pretemporada frente a Pachuca. Pero trabajó con menos cargas a la par del resto de los jugadores. Todo hace indicar que Lanzini va a quedar afuera de la lista de convocados para el Superclásico porque no se entrenó al cien en toda la semana. Pero todavía le faltan dos entrenamientos más con el plantel para poder tener alguna chance.



El plantel riverplatense completará su preparación el sábado por la mañana en el River Camp de Ezeiza con trabajo táctico y prácticas en espacios reducidos. Ese día por la tarde, Demichelis dará la lista de convocados y los jugadores incluidos quedarán concentrados en el Monumental a la espera del gran partido del domingo.