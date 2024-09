TEATRO



Para partir

Cuando perdemos a alguien, la costumbre es reunirse. Todos ahí, alrededor de la muerte, tratando de entender, como si hiciese falta un tiempo más antes de que ese cuerpo desaparezca por completo. Y con ese cuerpo cerca, se toma un café, un té y hasta se llega a comer un sándwich de miga mientras suceden llantos, insultos, recuerdos y también risas. Esta vez parece que Roberto organizó su propia despedida. Frente al mar, con su canción preferida y dos botellas de whisky. Y sólo con los invitados que él mismo eligió para compartir el tiempo, el espacio y también su voz. Nueva temporada para esta obra escrita y dirigida por Ignacio Sánchez Mestre, dentro del marco de la programación de Paraíso Club. Con Mara Bestelli, Mónica Raiola, Luciano Suardi, Daniela Korovsky, Pilar Mestre, Andy Pruss y Sofia Saborido.

Martes a las 20, en el teatro Astros, Av Corrientes 746. Entrada: $16000.

Vértigo poético

“Una travesía por los poemas tan estremecedores de mis amigas poetas: una antología oral transmitida durante setenta minutos de eternidad coagulada en fulgurantes palabras dentro de un ritual, creo yo, inolvidable”. Así es como Fernando Noy presenta el espectáculo que durante todos los sábados del mes estará presentando en el Centro Cultural Rojas como parte de las celebraciones por su 40 aniversario. El viernes 20, además, será el día de Marosa 20 kilates, donde Noy evocará a la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio, a 20 años de su muerte. Noy fue precisamente quien la trajo de su país natal a nuestros escenarios, donde brilló con su singular pluma. Lo acompañan en este evento único Laura Peralta en canto y las video-imágenes de Silvia Maldini.

Sábado a las 19.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $4500.

MÚSICA



Primera fonda

Nuevo simple del uruguayo Fernando Cabrera, en este caso un largo tema al que presenta como dentro de un género que disfruta al llamar “historia ficción”, y cuyo estreno viene acompañado por un video dirigido por Tunda Prada y Bruno Carro. El productor musical del tema, su compatriota Martín Buscaglia, elige calificar sus poco más de cinco minutos –que intentan reconstruir la historia de Montevideo– como una “ucronía cabreriana con aires de folk”. En los hechos, es una canción dividida en tres partes, moviéndose entre el rasgueo folk de una guitarra y la experimentación con baterías electrónicas e intensidad rockera. “Primera fonda” llega tres meses después del estreno de “Felipe Plef”, escrita en homenaje al graffitero asesinado a sangre fría en 2019. Su aparición marcó el regreso de Cabrera luego de su disco Simple (2020). Estos lanzamientos no anticipan la aparición de un nuevo album, aunque el músico ha señalado que ya tiene material listo si llegase a surgir la oportunidad. Mientras tanto, no descarta seguir presentando temas aislados.

Grey Rubble, Green Shots

Los casi siete minutos de duración de este sorpresivo nuevo simple anticipan la salida del próximo disco del grupo Godspeed You! Black Emperor, leyendas canadienses de rock instrumental, que salieron del under cuando el director británico Danny Boyle eligió uno de sus temas para musicalizar el comienzo de su película Exterminio. Consecuentes con su filosofía, el grupo no permitió entonces al estudio incluir el tema en el disco con banda de sonido oficial del film. Y la misma actitud es la que los hace elegir como título de su inminente nuevo trabajo –anunciado para octubre– la frase “Sin título al 13 de febrero 2024, 28340 muertos”.

ONLINE



La voz ausente

No es la primera vez que una novela del psiquiatra mediático Gabriel Rolón es adaptada a un medio audiovisual. Al largometraje de 2017 de Nicolás Tuozzo, Los padecientes, viene a sumarse ahora esta miniserie de Disney+, nuevamente con Benjamín Vicuña en uno de los roles centrales, un tal Pablo Rouviot. El otro papel principal está interpretado por Gimena Accardi, una agente de la policía que se suma al psicólogo encarnado por el actor chileno en una trama policial que los pone tras los pasos de un suicidio con algunos detalles sospechosos. Quien muere es otro psicólogo, hermano de Rouviot, aunque justo antes de “quitarse la vida” había avisado que llegaba a su casa en tiempo y forma. Desde luego, las muertes comienzan a apilarse, y lo que parecía un caso cerrado comienza a complicarse, y mucho. Dirige el uruguayo Gustavo Hernández, el mismo realizador de La casa muda y No dormirás, e integran el reparto nombres de la talla de Germán de Silva, Susú Pecoraro, Gustavo Garzón y César Bordón.

Pachinko

La novela de la escritora coreano-americana Min Jin Lee fue publicada originalmente en idioma inglés en 2017, y en sus cerca de quinientas páginas se relatan las peripecias de una familia de origen coreano a lo largo de gran parte del siglo XX. La segunda temporada de la adaptación de Apple TV+ continúa recorriendo esa historia familiar y comunitaria en dos tiempos: los años 40 y 50, por un lado –con los últimos disparos de la guerra y la posguerra inmediata como trasfondo histórico–, y los estertores de los 80. En parte melodrama a la vieja usanza, en parte mosaico social, los nuevos capítulos describen las experiencias del clan Sunja en Japón, hogar de los populares juegos mecánicos del título.

CINE



Kafka en la Lugones

Con la excusa del aniversario número cien de la muerte de Franz Kafka, la Sala Leopoldo Lugones y el Goethe-Institut están exhibiendo un puñado de films basados en la obra o la vida del gran escritor checo. El ciclo termina hoy domingo con dos exponentes de altísimo perfil, sendos largometrajes dirigidos por verdaderos autores cinematográficos. A las 17.30, con entrada gratuita que puede retirarse en la boletería (Av. Corrientes 1530) desde dos horas antes de la función, la Lugones proyectará El proceso, adaptación de la novela homónima que lleva la firma inconfundible de Orson Welles. Anthony Perkins es el encargado de darle vida a K., el hombre atrapado en una telaraña burocrática luego de ser acusado de algún crimen nunca aclarado. A las 20.30 se verá otra adaptación de un texto inacabado, El castillo (foto), versión dirigida para la televisión germana por el austríaco Michael Haneke en 1997, otro relato en el cual la burocracia confunde y aplasta, coprotagonizado por Susanne Lothar.

Hombre muerto

Andrés Tambornino y Alejandro Gruz, acompañados por el guionista Gabriel Medina, se le animan al western criollo en este relato atemporal acerca de un hombre que llega a un pueblo paralizado tras el cierre de la mina que le daba vida. El forastero tiene una misión especial, paso previo a la puesta en marcha del mentado “progreso”. Filmada en locaciones de La Rioja y protagonizada por Osvaldo Laport y Diego Velázquez, “la película parece estar en contra de todo: el trabajo, el matrimonio, la iglesia, la policía, el dinero, todas las instituciones”, declaró Gruz luego del estreno de la película en el último Bafici. “Pero la idea es desequilibrar e interpelar al espectador, cambiar sus preconceptos”.

TV



La lucha no para

Veintidós años después del largometraje seminal Ciudad de Dios, Fernando Meirelles, esta vez como productor, continúa narrando la historia de la favela Cidade de Deus y sus habitantes. Si en el film el relato bajaba el telón a mediados de los años 80, la serie lo retoma en 2004, con varios personajes originales de regreso. Por caso, el fotógrafo Buscapé, que continúa sus crónicas periodísticas en un barrio que, al menos al comienzo del primer episodio, parece vivir un momento de paz. Todo cambia cuando sale de prisión Braddock, interpretado por Thiago Martins, y de inmediato se carga a un “soldado” del líder de la zona, iniciando una violenta y extensa guerra. Como en la premiada película estrenada en 2002, la nueva saga describe la connivencia entre los narcos, la política y la policía, trasfondo social para una historia que también bebe de fuentes shakesperianas. El reparto incluye nombres consagrados del audiovisual brasileño y no-actores de las favelas de Rio de Janeiro.

Domingos a las 21, por HBO.

Showtrial

“Talitha Campbell, la arrogante hija de un rico empresario, es arrestada tras la desaparición de una compañera de estudios. De vez en cuando comienza un juicio que se apodera de la atención de un paí, y que coloca a los involucrados, así como a sus familias, en el corazón de una tormenta mediática.” La sinopsis de la primera temporada de esta serie británica “de antología”, que podrá verse a partir de mañana, describe los vericuetos mediáticos de varios casos que toman el control de la agenda pública, describiendo así las luces y sombras de su impacto en la sociedad. En el fondo, la incógnita: ¿es Talitha una inocente acusada de un horrible hecho o una fría asesina?

Lunes a las 20, por Film & Arts.