El presidente estadounidense, Joe Biden, calificó a su par ruso, Vladimir Putin, de "loco hijo de puta" y Rusia le respondió que el insulto era un "vergonzoso" intento de un jefe de Estado de comportarse como un "cowboy de Hollywood". Las declaraciones de Biden se produjeron el miércoles por la noche durante un encuentro con donantes del partido demócrata en San Francisco, en el estado de California, de cara a los comicios de noviembre, en las que el presidente busca la reelección.



Biden desatado

"Esta es la última amenaza existencial, es el clima. Tenemos un loco hijo de puta como ese tipo, Putin, y otros, y siempre tenemos que preocuparnos por los conflictos nucleares, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima", dijo Biden en el evento en San Francisco, al que asistió un reducido grupo de periodistas.

La semana pasada el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Turner, advirtió de una amenaza a la seguridad nacional, si bien no especificó de qué se trataba. La cadena ABC, citando fuentes de Inteligencia, dijo que Rusia planeaba desplegar armas nucleares en el espacio.

Varias autoridades estadounidenses, entre ellas Biden, contaron posteriormente que el supuesto programa espacial ruso buscaría dañar satélites, si bien reconocieron que no había pruebas suficientes que atestiguaran que Rusia tenía intención de seguir adelante con ese supuesto plan.

En inglés Biden utilizó las tres letras "SOB", abreviatura de "son of a bitch", insulto que puede traducirse al español como "hijo de puta". El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, explicó este jueves que el mandatario demócrata usó palabras "llanas y directas" para referirse a Putin porque es de esa forma que EE.UU. debe ver la "amenaza que representa Rusia". "Es así como debemos abordar la amenaza: de forma clara, directa y transparente", subrayó Kirby.

No es la primera vez que el presidente estadounidense usa ese término ofensivo. En 2022 Biden llamó "hijo de puta" a un periodista de Fox News. También calificó una vez a Putin de "carnicero" y "criminal de guerra" por la invasión de Ucrania. En los últimos días Biden acusó a su par ruso y a sus "secuaces" de terminar con la vida del líder opositor ruso Alexei Navalny, que murió el viernes pasado en prisión.

Biden se reunió este jueves en San Francisco con la viuda y la hija de Navalny. En la reunión expresó su "admiración" por el "extraordinario valor" del opositor y por "su legado de lucha contra la corrupción". Estados Unidos tiene previsto anunciar el viernes un paquete de sanciones sobre Rusia en respuesta a la muerte de Navalny, la "represión" de las autoridades rusas y la "brutal e ilegal" guerra en Ucrania.



"Cowboy de Hollywood"

En Moscú el vocero de Putin dijo que los comentarios humillaban a Estados Unidos más que a Rusia. "Es una inmensa vergüenza para Estados Unidos. Si el presidente de este país utiliza este léxico, es inevitablemente vergonzoso", declaró el vocero ruso Dmitri Peskov, quien agregó: "Estas declaraciones tan maleducadas no pueden herir al dirigente de otro Estado, menos al presidente Putin".

"Está claro que Biden demuestra un comportamiento similar al de un cowboy de Hollywood por intereses políticos internos", sostuvo Peskov y se preguntó: "¿Alguna vez Putin ha utilizado una palabra grosera para dirigirse a usted? Esto nunca ha sucedido. Por lo tanto creo que ese vocabulario degrada a Estados Unidos".

Putin, por su parte, se tomó con sarcasmo las declaraciones de su par estadounidense. El presidente ruso, que aseguró que consideraba que la reelección de Biden sería mejor para Rusia que el retorno al poder de Donald Trump, comentó en una entrevista televisiva: "Biden evidentemente no puede decirme: 'Señor, bien hecho, gracias por el apoyo, me has ayudado mucho'".

"Dije que trabajaríamos con cualquier presidente, pero creo que para nosotros, para Rusia, Biden es el más preferible. Y a juzgar por lo que acaba de decir, tengo toda la razón, porque esta es una reacción adecuada a lo que dije", afirmó Putin en declaraciones al periodista Pavel Zarubin, quien publicó el video de la corta entrevista en su canal de Telegram.

A mediados de febrero, durante una entrevista, se le preguntó a Putin qué candidato a la presidencia estadounidense era mejor para Rusia. El mandatario dijo que prefiere a Biden porque tiene "más experiencia" y es "más predecible". Sin embargo "Rusia trabajará con cualquier presidente" que el pueblo estadounidense elija en noviembre, subrayó.



Putin y Biden se reunieron por última vez en la ciudad de Ginebra, Suiza en junio de 2021. Luego del inicio de la guerra en Ucrania se redujeron al mínimo los contactos entre ambos países. EE.UU. ha liderado, junto con la Unión Europea, la estrategia de aislamiento diplomático y sanciones económicas para disuadir a Rusia a que pare la invasión a Ucrania.