DE VISITANTE ► Las damas se mueven para donde quieran: la uruguaya Melaní Luraschi tocará en Nempla el 15/3, la cubana La Dame Blanche llegará a La Tangente el 20/3, la española India Martínez tendrá show en el Teatro Ópera el 11/4, y se viene el debut local para la popuera noruega Sigrid, el 24/5 en el Teatro Vorterix ► Por su parte, el músico, compositor y productor californiano Poolside vendrá el 27/3 a Niceto Club, para presentar su disco Blame It All On Love ► Y el 9/5, las leyendas Kool & the Gang y Village People armarán Fiesta Disco en el Luna Park, con el crédito local Alejandro Pont Lezica como invitado.

COVER ME ► Puebla, Mañana Mi Coche Explotará, Niño Zeta & Stroke Kelly, Vanza, Agustín Dettbarn y Vilma Wagner serán el plantel de artistas para La Plata canta a Charly García, el concierto-cover de este viernes 23/2 en Guajira.

LA TERMINAN, CHE ► Sin descanso después del hito de Vélez con 45 mil personas, Airbag ya agotó tres Luna Parks al hilo (29/2, 1/3 y 9/3) y anunció nueva fecha para el 10/3 ► Y también bajan las persianas de las boleterías visitantes como el trapero chileno Cris MJ, que perreará en el Movistar Arena el 5, el 15 y el 16/4, con las primeras dos funciones ya agotadas.

FESTIVALIPSIS ► El Rock en Baradero confirmó el show apertura de su décima edición (28/3 con Jóvenes Pordioseros, La Chancha Muda, Tobías Arribillaga, La Medianera, Escorpia y Búho Carmesí) y las previas para sus jornadas centrales del 29/3 (Bestia Bebé, Coral, Ladran Santos, Martínez Junkies, Los 7 Magníficos y Controversia) y del 30/3 (Carmen Sánchez Viamonte, Ryan, Parientes, Posguerra, Perro Suizo y Al7er), todo con entrada libre y gratuita ► Mientras que Lollapalooza -que tendrá streaming en vivo con shows completos vía Flow- anunció más de 50 DJs y artistas de música electrónica para su escenario Las Casitas by Axion, con Astro, Club Hats, Faraonika, Intendente, Remisería Temperley, Sol Porro, Victoria Arena y más.

RONDA DE FREE ► El Pepsi Center de México DF espera 8000 personas para la gran final de FMS Internacional, que este 24/2 disputarán los 16 mejores freestylers en español de la temporada, con argentinos como Mecha, Klan, Cacha y Larrix; y el español Chuty buscando el bicampeonato ► Y en la otra gran franquicia del freestyle internacional, abrió la inscripción para la nueva temporada de Red Bull Batalla: la selección se extenderá hasta el 21/3 mediante una app ya disponible para Android y para iOS, y los clasificados competirán en alguna de las tres regionales (Buenos Aires, Rosario y Córdoba) para buscar la Final Nacional y, quién sabe, la Internacional en España.

LA JODITA ► La Fiesta Polenta suma fechas aquí y allá, con próximas escalas en CABA (23/2 y 8/3 en C Complejo Art Media), Miami (24/2), San Luis (24/2), Temperley (1/3) y La Plata (9/3) ► Además, en Córdoba, la Fiesta Tropicante reunirá a Sabor Canela y La Puta Ama DJ, este viernes 23/2 en Studio Theater.

PANTALLAZOS ► Si querés ver algo de música, el especial Foo Fighters Live in London Hyde Park rescata el show que la banda de Dave Grohl dio en la capital inglesa en 2006, con invitados como Lemmy Kilmister o Brian May y Roger Taylor para las inmortales versiones de We Will Rock You y Tie Your Mother Down, con Taylor Hawkins en voces (viernes 23/2, OnDirecTV) ► Si buscás series, dos doctoras alien atienden urgencias espaciales en la saga animada The Second Best Hospital in the Galaxy (ya en Prime Video); o un barco europeo encalla en el antiguo Japón en la miniserie Shogun (desde el martes 27/2 en Star+) ► Si querés algo bien argento, habrá proyección pública y gratuita de Relatos salvajes -a 10 años de su estreno-, este sábado 24/2 a las 20.30 en la explanada del CCK; y ya comenzó la preventa de tickets para Cierren los ojos, la película de Ignacio Ragone y Gabriel Starna que recupera la final de la Copa Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid, con funciones el 29/2, el 3/3 y el 6/3.

HACELA SIMPLE ► Canciones que zumban más que los mosquitos, firmadas por Bahía Arcadia (Para qué voy a huir?), Capu (Qué raro), Julio C. Fernández y Nahuel Piscitelli (Ese mar en tu mirada), Emmanuel Horvilleur con Carlota Urdiales (Prendan ese mic), Alejo Nobili (Emperatriz/Asato Maa), Kala Bidner (Qué hice mal), Pil del Villar (Wheter or Not), Critical Baby (Sin dar detalles), Gansos Rusos (Pizza fría), Fradi y Panchito Villa (Acuario), Colgado (Trascendental visión), Marchitorial (No me odies), La Yegros (Bailarín), 1915 (Resaca), Ella Es Tan Cargosa (La gente), Wos con Gustavo Santaolalla (Melancolía), Panther (Madrugada), Paula Morena (Y te quiero), Rudy (Canapé) o J Mena con Los Palmeras (Elegante).





