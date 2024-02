Personal del gobierno porteño comenzó esta mañana "las tareas consolidación y demolición" de una parte de las viviendas afectadas por el derrumbe en el barrio porteño de Caballito por una obra lindante, que corría peligro de desmoronarse, para luego realizar un pasaje que permita a los propietarios buscar sus pertenencias, algo que reclaman desde hace más de dos semanas, cuando ocurrió el colapso de algunos de sus hogares.



La Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias confirmó esta mañana a Télam que personal de esa área "comenzó desde las 8 de la mañana de hoy con las tareas de consolidación y demolición" en la propiedad horizontal, ubicada en la avenida Pedro Goyena 551, en Caballito, donde algunas viviendas se derrumbaron y otras resultaron afectadas por una obra en construcción lindante.



Tras manifestaciones de reclamos de los propietarias para sacar sus pertenencias desde el mismo 8 de febrero pasado, cuando ocurrió el derrumbe de algunas de las viviendas de propiedad horizontal, en el que fallecieron dos hermanos de 75 y 82 años, la constructora que había realizado el pozo en el terreno lindante para construir un edificio, Qubo Proyectos y Negocios, finalmente presentó un plan de obra ante autoridades porteñas y comenzaron las obras de apuntalamiento.



La parte de un techo de las viviendas derrumbadas corría peligro de derrumbe, lo que imposibilitaba, según fuentes de Guardia de Auxilio porteña, el ingreso de otros propietarios a sus viviendas ni tampoco realizar los peritajes por parte del personal de la justicia local.



Fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño informaron a Télam que "inmediatamente asegurado el lugar, se va a realizar las pericias con siniestros".



"En mi casa tengo un informe de un estudio jurídico de arquitectos, que relevó el pasillo de la medianera y estaba todo en orden justo antes de que iniciara la obra. Es una prueba y por eso queremos entrar a buscar nuestras pertenencias", reveló a Télam el miércoles 14 de febrero Gabriela Milanese, propietaria desde hace 14 años de uno de los PH que no se cayeron, que se encuentra al fondo del complejo.



Ese día, un grupo de familias que vivían en las casas afectadas se convocaron en el lugar para reclamar por sus pertenencias y una solución habitacional además de recursos económicos para mantenerse en este tiempo sin viviendas.



Según explicó Milanese, "la excavación de la obra de al lado era para hacer dos subsuelos de cocheras y no hubo ningún apuntalamiento, le mostramos al constructor cómo se empezó a desmoronar el pasillo y cómo se estaban separando las juntas de las baldosas pero nos dijeron que no nos preocupáramos, que no era peligroso, que se iban a ocupar de apuntalar e iban a hacer arreglos cuando terminara la excavación".



Personal especializado de Bomberos, como la División K9 (canes rastreadores), y Policía de la Ciudad lograron recuperar ayer algunas pertenencias y rescatar a cuatro mascotas que permanecían perdidas en el edificio afectado por el derrumbe, informaron ayer fuentes oficiales.



Elisa Muñoz, dueña de uno de los departamentos afectados, contó hoy a Télam que "se apersonaron desde el Gobierno de la Ciudad y nos ofrecieron la posibilidad del ingreso exclusivo de bomberos a cada domicilio para retirar pertenencias personales nuestras y la mayoría nos negamos, por cuestiones de privacidad y seguridad".



"De las 14 familias afectadas, solo una propietaria, cuyo departamento tiene entrada desde la calle, aceptó el ingreso de bomberos y pudo recuperar algunas de sus pertenencias", afirmó la mujer.



Las familias se reunieron el lunes pasado con autoridades porteñas donde "ellos se comprometieron a intermediar con la constructora (Qubo Proyectos y Negocios) para que nos paguen alquileres".



"No tienen ningún protocolo, lo están haciendo individualmente con cada vecino en función de lo que cada uno pueda conseguir por sí mismo, pero más de la mitad no consiguió alquiler y el resto arregló por su cuenta, según lo que consiguieron", contó Muñoz.



Mientras las familias evalúan tener una representación legal conjunta, la investigación del siniestro se encuentra a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y Faltas de la Ciudad de Buenos Aires 22, a cargo de la Fiscal Mariela Paola de Minicis, con la carátula "estrago seguido de muerte".