Mientras esperaba el avión de American Airlines que lo trasladó a Washington, Javier Milei dedicó buena parte de su tiempo a ver qué decían las redes sociales sobre el conflicto abierto con los gobernadores por los recortes de los fondos coparticipables. Según uno de sus máximos asesores, el Presidente estuvo "cagándose de la risa" leyendo las publicaciones que había sobre la advertencia que el chubutense Ignacio "Nacho" Torres le envió al gobierno nacional respecto a no enviar más gas y petroleo al resto del país. En un encuentro virtual, el mandatario provincial del PRO recibió el total apoyo de sus pares patagónicos, que amenazan con sumarse a la medida si Chubut no recibe los 13 mil 500 millones de pesos que le exige a Nación. Ante la intransigencia de Milei, la provincia presentará mañana una denuncia en la Justicia.

En las últimas horas, Torres sumó el respaldo de casi todos los gobernadores, sin distinción política: desde los patagónicos, los de Juntos por el Cambio y los peronistas -menos del tucumano Osvaldo Jaldo. "Estamos cansados del destrato, de la agresión", afirmó el chubutense en la previa de un Zoom que tuvo con los mandatarios del sur.

En la reunión virtual que mantuvieron ayer por la tarde, los patagónicos decidieron que llevarán adelante una estrategia en común: en caso de que no haya respuestas del Ejecutivo nacional, se sumarían a la decisión de no entregar petróleo y gas al resto del país. Además, impulsarán una ley en el Congreso para "blindar" la coparticipación y analizan la posibilidad de denunciar al ministro de Economía, Luis Caputo, por la quita de recursos.

Mañana habrá una conferencia de prensa en donde se brindarán más detalles de la postura que definieron Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

En paralelo, el gobierno de Chubut hará una presentación ante los tribunales para que le paguen los fondos retenidos. Los antecedentes en ese ámbito son positivos. El jueves pasado, ante un pedido de Torres, un juez federal de Rawson dictó una medida que ordena al Ejecutivo Nacional a abstenerse de eliminar o reducir el Fondo Compensador del Interior, destinado al financiamiento del sistema interurbano de transporte.

Postura oficial

En Casa Rosada, mientras tanto, celebran la participación del libertario en el encuentro conservador de Estados Unidos y le bajan el precio a los cuestionamientos. "Viajando con Javier (Milei) y El Jefe (Karina Milei). El presidente estuvo literalmente cagándose de la risa leyendo los tweets sobre el papelón de Nachito. Luego a pura selfie. VLLC", dijo en una publicación Santiago Oría, el cineasta que está a cargo de la producción audiovisual del libertario. El Presidente lo avaló compartiendo el mensaje.

Respecto a los ataques del Presidente, quien lo calificó de "degenerado fiscal", Torres manifestó que "no" le "importa" que le "manden un ejército de trolls poniéndome la cara de (el expresidente venezolano, Hugo) Chávez". "Me mandaron un mensaje dándome un ultimátum, diciendo 'vamos a sacar los tanques a las redes si no parás...'. Están locos", contó el gobernador. "El Presidente elige todos los días un enemigo distinto. El Gobierno tiene mucho más casta de los que meten en la bolsa", completó.

El conflicto por los fondos coparticipables también se extendió a la interna del PRO. La presidenta del partido, Patricia Bullrich, cruzó a Torres --compañero de espacio--, al afirmar que "ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada". "No sólo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país", argumentó y concluyó: "El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos". Milei, por su parte, utilizó una vez más las redes sociales para relacionar al gobernador de Chubut con el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Macri y la interna PRO

La disputa abierta por la coparticipación se desató en los días previos a una conversación que tenían pautada el expresidente Mauricio Macri con Milei. En la última charla telefónica que tuvieron habían quedado en contactarse cuando el mandatario regresase de Washington. Tras el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, el fundador de Cambiemos tiene la expectativa de concretar un nuevo pacto con el libertario para tener poder de decisión en la gestión. Incluso evalúa la posibilidad de armar un frente electoral para el año que viene.

Desde el macrismo aseguran que la pelea con Torres embarra los planes del expresidente y que en las últimas horas intervino para apaciguarla. Sin embargo, hay quienes sospechan que el "cisne negro patagónico" forme parte de una crisis planificada por el PRO para negociar con más fuerza. Los diputados y senadores del espacio, hasta el momento, se mantienen en silencio y tendrán mañana una reunión con sus gobernadores.

Amplio respaldo

Los mensajes de apoyo al chubutense llegaron de casi todo el arco político; desde los gobernadores de Juntos por el Cambio, incluido Jorge Macri, hasta el kirchnerismo. "Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta extorsión y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias”, escribió Kicillof en su cuenta de X.

En la misma línea, un grupo de vicegobernadores emitió ayer un comunicado en el que manifestaron que todos están "sufriendo" producto del ajuste. "Milei le saca a las provincias, le mete la mano en el bolsillo a los enfermeros, a los policías, a los docentes, a los empleados públicos, a los comerciantes, a los trabajadores de la construcción, etc. Cada vez que le saca dinero a las provincias, se los saca a la gente que vive en ellas para profundizar sus políticas de empobrecimiento generalizado de nuestra comunidad", criticaron.

El comunicado lleva las firmas de Verónica Magario (Buenos Aires); Rubén Dusso (Catamarca); Teresita Madera (La Rioja); Alicia Mayoral (La Pampa); Carlos Silva Neder (Santiago del Estero); Antonio Marocco (Salta); Pedro Pesatti (Río Negro); Eber Solis (Formosa); Alberto Bernis (Jujuy); Mónica Urquiza (Tierra del Fuego) y Gloria Ruiz (Neuquén).

Los rectores de las seis Universidades Patagónicas también se sumaron al reclamo. A través de un texto defendieron "la importancia estratégica que tiene para nuestro país propiciar un sistema federal equitativo en todas las políticas públicas" e instaron al Gobierno a abrir una mesa de diálogo, "que habilite el entendimiento con las autoridades provinciales".