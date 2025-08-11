Brian Cox declaró que el presidente de EE. UU., Donald Trump, es un “muy buen ejemplo de un villano” porque "no tiene empatía alguna”. El actor escocés, de 79 años, ha seguido siendo un crítico abierto de Trump a lo largo de su presidencia, llegando a calificarlo de “monstruo” mientras aparecía como invitado en la cobertura en vivo de Channel 4 sobre las elecciones en EE. UU. el año pasado.

Cox, conocido por interpretar al magnate de los medios Logan Roy en la galardonada serie de HBO Succession, estaba hablando sobre su reciente programa de juegos de realidad 007: Road to a Million, en el que interpreta a un personaje villano al estilo de James Bond, cuando dijo que Trump tiene todas las cualidades adecuadas de un villano. “Creo que Donald Trump es un muy buen ejemplo de un villano, porque no tiene empatía alguna”, dijo a The Telegraph. “Es astuto y no podés subestimarlo, pero personalmente no me gusta el hombre”.

Cox, que vive entre Londres y Brooklyn, Nueva York, describió a Trump como “una fuerza que actúa en su propio beneficio” y argumentó que está llevando a EE. UU. hacia una oligarquía. “En un país como ese, alguien que es tan egoísta simplemente crea una oligarquía, que es hacia donde se dirige. Eso no funcionará”, dijo. “En Estados Unidos suele tardar un tiempo en que la gente se dé cuenta de la situación, y ese momento está llegando a diario. Cada vez más personas se están dando cuenta de lo que está ocurriendo, porque son las personas las que van a sufrir, y se supone que él debería defenderlos”, comentó.

En mayo, Cox criticó los planes propuestos por Trump para imponer aranceles del 100% a las películas no estadounidenses, diciendo que sería un “desastre absoluto”. Cox le dijo a Times Radio que la administración de Trump “no está entendiendo realmente el punto de vista de cómo se hacen las películas y cuánto cuestan, cómo el costo de las películas ha aumentado considerablemente. Así que no es correcto decir que Hollywood está siendo ignorado: las cosas han cambiado, se ha convertido en un asunto a nivel nacional”, agregó. “Es una especie de tontería y una ignorancia divina por parte de todos ellos”.

Tras los resultados de las elecciones presidenciales en EE. UU. en diciembre de 2024, Cox dijo que intentaría “pasar tanto tiempo” como fuera posible en el Reino Unido. Cuando se le preguntó si el resultado le había hecho perder la fe en la gente, le dijo a The Guardian: “No, no me hace perder la fe en las personas. Simplemente me hace dar cuenta de que la gente es estúpida. Nos esperan cuatro años bastante difíciles”.