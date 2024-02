El expresidente Néstor Kirchner fue homenajeado ayer al cumplirse 74 años de su nacimiento. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó a su compañero indicando en sus redes sociales que “la verdad no tiene pasado, solo presente y futuro”, aludiendo a la vigencia del ideario del santacruceño que en un video señalaba que “yo no creo mucho en la libertad de mercado, pero le puedo dar el debate ideológico, pero no se puede ser tan cobarde de decir que la única salida de la Argentina es la dolarización”. También fue recordado por dirigentes políticos y por la agrupación La Cámpora que realizó una jornada solidaria en todo el país en su homenaje.

"Hoy, hace 74 años que Néstor nació. Quiero compartir este video que lo recuerda más vivo que nunca. La verdad no tiene pasado, solo presente y futuro", destacó Fernández de Kirchner apuntando al video en el que Kirchner parece debatir directamente con los postulados del presidente Javier Milei y su partido La Libertad Avanza. "¿Estos son los héroes de la libertad de mercado? ¿Dónde están los principios que tenían? Porque uno puede pensar distinto, yo no creo mucho en la libertad de mercado, pero le puedo dar el debate ideológico, pero no se puede ser tan cobarde de decir que la única salida de la Argentina es la dolarización, de decir que en la Argentina la única salida es el ajuste permanente, de decir que la salida de Argentina es ir cerrando escuelas, hospitales, provincias, de usar el poder del pueblo para arrebatar lo que es del pueblo", asegura el presidente en un tramo del spot. A su vez plantea la respuesta para las políticas neoliberales al señalar que “ante esta acción, no hay que callarse más. Hay que pararse, hay que plantarse, hay que caminar y hay que enfrentarlos para construir una Argentina distinta".

Kirchner fue recordado además por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien afirmó en sus redes que fue “un gran amigo de los formoseños y formoseñas. Con profundas convicciones, gran compromiso y esfuerzo pudo reconstruir el país y alcanzar una Argentina más federal. Por cumplir su palabra y firmar el Acta de Reparación Histórica, el Pueblo formoseño, agradecido y esclarecido, lo mantendrá siempre vivo en su memoria y en su corazón”.

La agrupación La Cámpora organizó el homenaje realizando jornadas solidarias en barrios de todo el país que comenzaron el sábado y finalizaron el domingo. En Avellaneda, el intendente Julián Alvarez destacó que “con gran emoción y en un lugar tan importante como es la municipalidad de mi querida ciudad, descubrimos el busto de Néstor Kirchner, en un nuevo aniversario de su natalicio”. Además el senador de Unión por la Patria y ex ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, aseguró en sus redes que “cuando digan que somos un pueblo fracasado o que el ajuste es el único camino posible, acordémonos de Néstor Kirchner. Con fuerza, coraje y decisión, se puso la Patria al hombro y nos devolvió la capacidad de soñar con una Argentina grande, justa y federal”.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, indicó que Kirchner fue “el presidente que cambió la historia argentina para siempre”, y agregó que “se enfrentó con valentía y lucidez a las adversidades, y sobre todo, trabajó con la profunda decisión política de mejorar la vida de todas y todos”. Por otro lado, el ex ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien fuera canciller durante la presidencia de Néstor Kirchner, lo recordó al señalar que “hoy cumpliría años nuestro querido compañero y amigo Néstor Kirchner. Demostró que otro Pais es posible y avanzó en reconstruir una Patria justa, libre y soberana. Néstor siempre en el corazón del Pueblo argentino”.

El ex ministro de Educación durante todo el mandato de Kirchner como presidente, Daniel Filmus, lo homenajeó al destacar que se trató del “hombre que con coraje, decisión y amor por la patria encabezo el gobierno que saco a la Argentina de una de las crisis más profundas de su historia. Hacer honor a su legado es seguir luchando por sus mismos ideales y utopías”.