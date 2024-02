“Es increíble como me cambió la vida, es demasiado para mí”. Liliana es jubilada y entre los "cambios" que debe afrontar en estos días hay uno que ubica como "el gran retroceso", un hito no planeado: tuvo que darse de baja de la prepaga. También su economía doméstica sufrió un cambio inesperado: “Ahora saco de mis ahorros para vivir y me angustia muchísimo, porque es el dinero que ahorré durante 30 años de trabajo y veo que me voy quedando cada vez con menos, eso es muy triste”, cuenta. “Es una nueva etapa para mí, que no esperaba", lamenta. Pese al gesto de gentileza que ensayó el ministro de Economía esta semana, al anunciar el resultado de la fórmula de movilidad y un bono de 70.000 pesos aún sin fecha de pago, se estima que las jubilaciones perderán 44 por ciento contra la inflación en el primer trimestre del año. Y es justamente la licuación de las jubilaciones lo que explica casi la mitad del superávit fiscal del que se ufanan el presidente Milei y su ministro Caputo. Con el "bono de refuerzo" inluido, los jubilados con la mínima cobraron el último mes 160.713 pesos. "El segmento etario que menos pobres tiene es el de los jubilados", justificó recientemente el Presidente en una entrevista televisiva, antes de volver a su mantra "No hay plata".

La casta jubilada, al borde de la indigencia