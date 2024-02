En medio de la disputa que abrió el gobierno de Javier Milei con la provincia de Buenos Aires con el fuerte recorte de fondos para seguridad, una senadora cercana al gobernador Axel Kicillof, María Teresa García, apuntó con dureza a la Casa Rosada y advirtió que el Presidente "quiere que desaparezcan las provincias".





Las críticas no se hicieron esperar desde la Provincia, luego de que Nación eliminara el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires -que le quitaba un porcentaje de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia de Buenos Aires-. La medida fue oficializada mediante la publicación del Decreto 192/2024 en el Boletín Oficial.



“Igual, desde diciembre no se estaba pagando”, aseguró García, en medio de un brutal ajuste fiscal que, explicó, no afecta a los gobernadores, sino a todas las poblaciones que representan.



Buenos Aires no es, de todos modos, la única provincia afectada por la quita de fondos. Todas las provincias del interior se vieron afectadas por la quita de transferencias en términos de transporte y educación y, en las últimas horas, las disputas con Chubut escaló a términos inusitados.

“Es un avasallamiento al federalismo, así como está pasando con Chubut y todas las provincias. Hay una decisión de extraer los fondos provinciales para quedárselo. El Presidente Milei lo dijo cuando dijo que iba a ahogar a las provincias. Pero no es los gobernadores, es al pueblo”, afirmó, dando énfasis a esta idea.

Por eso, en este contexto, García afirmó que “hay una decisión de Milei de tensar con los gobernadores al máximo para doblegar". "Hay una decisión de doblegar la institucionalidad. Ya sea con los diputados, como con los senadores y gobernadores”, advirtió la exministra de Gobierno.

En este contexto, le aclaró al Gobierno que “los recursos no son de Nación, sino de las provincias". "Tenemos un país federal. Se quiere quedar con los fondos de las provincias. Me parece que es inadmisible. Ya ha habido posiciones duras. Vamos a esperar la conferencia de prensa de Axel. Se afecta a las personas, no al gobernador”, finalizó.