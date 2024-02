El gobernador Axel Kicillof hará una presentación ante la Corte Suprema de Justicia por la quita de los fondos a la Provincia, según indicaron a Buenos Aires/12 funcionarios de su administración.

De esta manera, el gobernador prepara una respuesta a la ofensiva de Javier Milei sobre la provincia de Buenos Aires luego de que el presidente decidió por decreto eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia que equivale a 30 mil millones de pesos.

Según pudo confirmar este medio, en una conferencia de prensa pactada para las 16 horas en la Gobernación, Kicillof anunciará una serie de acciones al respecto e iniciará acciones judiciales. Los 135 intendentes fueron convocados, así como legisladores de la oposición.

“Hay otras acciones pensadas más allá de lo judicial”, agregó un alto dirigente provincial del massismo que mantiene estrecho contacto con el ex candidato a presidente y está al tanto de las conversaciones. Es que, según afirma, tanto Sergio Massa como Cristina Kirchner mantuvieron contactos desde primeras horas del lunes con Kicillof para definir el curso a seguir.

El análisis que expone el mismo legislador massista es que “en caso de ir a la Corte la solución se dilataría mucho y hay urgencias económicas”.



Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, también estará presente en el Salón Dorado en un encuentro que, inicialmente iba a ser al mediodía pero que se fue dilatando. “Se está terminando de elaborar el curso de acción”, le dijo un intendente del conurbano a este medio. “No se descarta nada, pero lo más probable es que atrasemos un rato la conferencia para definir”, aseguró minutos antes del mediodía.

Efectivamente, en primer tiempo se pospuso a las 15, pero luego el inicio se estiró una hora más.

Desde el equipo del gobernador informaron que la decisión de no contar con estos recursos no resultó una sorpresa. “Ya no habían pagado diciembre ni enero”, señalaron en lo que consideran que es “un atropello a los bonaerenses”.

La oposición también fue invitada a participar de la conferencia. Legisladores de la UCR bonaerenses afirmaron que les llegó el mensaje para ser parte de la conferencia, pero adelantaron que no podrán concurrir porque todos se encuentran dispersos en sus distritos y no están en La Plata.

“De todas maneras, una vez que finalice la conferencia emitiremos un comunicado al respecto”, aseguró un legislador con jerarquía las decisiones.

Otro legislador confirmó que le llegó el llamado por parte del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Alejandro Dichiara, para estar presente en el anuncio. “Estamos discutiendo si vamos”, aseguró.

La acción del radicalismo también fue confirmada por un intendente. “Haremos un zoom para definir la postura integral sobre la coparticipación que es lo que en el fondo se discute”, apuntó al ser consultado.

Es que el recorte por parte de Milei llega sobre un Fondo que el presidente Alberto Fernández creó en 2020 para subsanar en más de un punto el deficitario reparto de los fondos coparticipables que vive la provincia. “La provincia genera el 40 por ciento de los recursos y recibe sólo el 22”, suele repetir en sus discursos Kicillof.

Este argumento es refrendado por distintas fuerzas políticas provinciales. El radicalismo lo ha mencionado en numerosas ocasiones y respalda esta discusión por la disparidad en la asignación de fondos que tiene la provincia de Buenos Aires.

En el plano opositor, sólo habría llegado la convocatoria al radicalismo. Consultada por este medio, una legisladora de la Coalición Cívica aseguró que no les llegó ninguna invitación. Del PRO no llegó respuesta ante la misma consulta.