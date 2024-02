La princesa de Gales, Kate Middleton, se sometió a una complicada cirugía abdominal en enero y aún no se recupera, por lo que permanece aislada y enfocada en mejorar para poder retomar sus actividades. En este contexto, periodistas especializados se atrevieron a señalar que "su recuperación no es la esperada".

Si bien no se dieron muchos detalles sobre la intervención, la familia real británica confirmó que Middleton, esposa del príncipe William, con quien tiene tres hijos, estuvo internada durante dos semanas tras el procedimiento.

Luego continuó con los cuidados en la finca de Sandringham, rodeada de naturaleza y de sus seres queridos, como el rey Carlos III, que fue diagnosticado de cáncer recientemente.

La periodista Concha Vallejo, especializada en la casa real británica, reveló que la princesa "evoluciona, pero no todo lo favorable que la casa real británica querría que fuera" y planteó algunas dudas sobre el estado de Middleton.

"Ha habido un movimiento de la casa real inglesa que no se entiende. Por un lado, filtran que Kate ha contratado a un secretario particular para dar a entender que está en casa haciendo cosas, pero, por otro lado, no vemos una imagen. Hasta que no la veamos, las especulaciones no van a parar", aportó el periodista Aurelio Manzano, que también se dedica a informar sobre la Realeza.

La recuperación demora porque "la operación fue grave en sí misma. Después, hubo complicaciones más graves todavía. Y los médicos tuvieron que tomar una decisión rapidísima, que fue inducirla al coma. Y eso fue así: la princesa no entró en un coma, fue inducida", confirmó Manzano.

Kate Middleton intentó durante todo este tiempo "mantener la mayor normalidad posible por sus hijos y que su información médica permanezca privada", agregó.

Middleton, con la agenda suspendida

"Siguiendo los consejos de los médicos, es poco probable que regrese a sus funciones públicas antes del final de Semana Santa", el 31 de marzo, habian señalado en un comunicado oficial.



La princesa de Gales, muy popular en la opinión pública británica, "se disculpa por el hecho de tener que posponer sus próximos compromisos. Espera reintegrarse a tantos como pueda, lo antes posible".

Según el diario The Times, su marido, el príncipe William, también renunció a varios de sus compromisos públicos para "permanecer a su lado tanto como sea posible".



Frente a esta situación, los padres de Kate, Carole y Michael Middleton, así como sus hermanos, Pippa Matthews y James Middleton, están movilizándose para ayudarla durante su recuperación en su residencia de Windsor, cercana a la de ellos.