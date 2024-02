Este martes se anunciaron algunos cambios en el line-up del Lollapalooza Argentina 2024, el festival que se realizará el 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. La canadiense Jessie Reyez se suma a los artistas confirmados, mientras que Cristian Castro, Dove Cameron, Jaden y Rina Sawayama no podrán formar parte por "circunstancias imprevistas y ajenas a la producción".

Reconocida en el ámbito del R&B y por sus colaboraciones con artistas de renombre como Eminem, Calvin Harris y Dua Lipa, Reyez presentará su último álbum "YESSIE", de 2022, y promete ser uno de los platos fuertes del tercer día del festival, que este año contará con Blink 182, Arcade Fire, SZA, San Smith, Feid y Limp Bizkit como bandas principales cerrando cada día en el escenario central.

El posteo en redes donde anuncian la incorporación de Jessie Reyez y la baja de Cristian Castro. (Foto: X@lollapaloozaar)

"El espíritu del #Lolla sigue intacto, con una propuesta que abarca desde los nombres más consagrados hasta las promesas emergentes, asegurando una experiencia inolvidable para todos los asistentes. ¡Que comience la cuenta regresiva para vivir tres días de música, diversión y emoción en el Hipódromo de San Isidro!", indicaron desde la organización del evento, tras el comunicado por los cambios.



Jessie Reyez se suma al lineup del Lollapalooza 2024. (Foto: X@lollapaloozaar)

La productora DF Entertaiment anunció también los sideshows que suelen efectuarse días antes o posterior a los tres días del festival, que este año traerá a bandas Phoenix, The Driver Era y King Gizzard & The Lizard Wizard, y el cantante Omar Apollo que se presentarán en teatros y clubes de la Ciudad de Buenos Aires.

Lollapalooza Argentina 2024: el line up completo de artistas

Día 1: BLINK-182, ARCADE FIRE, YSY A, THE OFFSPRING, DIPLO, CRISTIAN CASTRO, THE BLAZE, DOM DOLLA, GRUPO FRONTERA, MK, JADEN MARIANO, MELLINO, PECES RAROS, SAIKO, FLETCHER, JERE KLEIN, JULIANA GATTAS, WINONA RIDERS, NSQK, EVLAY, JAZE, PACIFICA, ONEY1, PAULA PRIETO, EL CULTO CASERO, MUJER CEBRA, JUANA ROZAS, DANIELA MILAGROS, FIAH MIAU

Día 2: SZA, SAM SMITH, PHOENIX, MIRANDA!, JUNGLE, ABOVE & BEYOND, DOVE CAMERON, TIMMY TRUMPET, OMAR APOLLO, KENIA OS, ROBLEIS, LATIN MAFIA, LOUD LUXURY, THE DRIVER ERA, BM, NOTHING BUT THIEVES, KOINO YOKAN, MECHAYRXMEO, SANTI MUK, FRANZIZCA, CHICO BLANCO LIVE, BLAIR, LUCA BOCCI, SANTI CELLI, LIA KALI, UN VERANO, ILL QUENTIN, MAR MARZO, BABEBLADE, JOELLE

Día 3: FEID, LIMP BIZKIT, HOZIER, THIRTY SECONDS TO MARS, MEDUZA, RINA SAWAYAMA, ZHU, KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD, BANDALOS CHINOS, BHAVI, PIERCE THE VEIL, FMK, DAYGLOW, LEÓN LARREGUI, DOMBRESKY, EL ZAR, OVERMONO, MESITA, XIMENA SARIÑANA, GALE ALEJO ISAKK, AKRIILA, FERMIN, ANITA B QUEEN, NENAGENIX, ABRIL OLIVERA, JOVEN BREAKFAST, CANALS, MAT ALBA, FIN DEL MUNDO, TRUCHA

