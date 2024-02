La actriz Camila Perissé, quien fue un sex-symbol en la década de los '80, murió este martes a los 70 años como consecuencia de una neumonía, entre otros problemas de salud, informaron sus allegados.

Perissé se encontraba internada en el Hospital Español y su esposo, Julio "Chino" Fernández, había señalado cinco días antes que su cerebro no respondía. En los últimos años se había contagiado de Covid-19, lo que había complicado su ya delicado estado de salud por otras afecciones.

La actriz había sobresalido, sobre todo en la televisión de los '80, en los programas de Tato Bores, donde sobresalía por su exuberante figura, su delicada gracia y su simpatía. Además se destacó en cine y teatro en la misma época. Con Bores, por ejemplo, se la vio en Departamento compartido, que el cómico protagonizó con Alberto Olmedo en 1980.



Nacida en mar Mar del Plata el 1º de enero de 1954, bajo el nombre de Camila Porro. Con solo 15 años se recibió de profesora de Danzas Nativas. Llegó al teatro con Despertar de primavera y acompañó a Tato Bores en televisión, en los famosos programas de humor político. Allí mostró sus dotesde bailarina en la transición democrática con este número de 1983, a propósito de las elecciones que marcaron el fin de la dictadura, con música tomada de "I'm getting married in the morning" del musical Mi bella dama.



Además, se la vio en los 90 en la novela Esa provinciana, junto con Juan José Camero, en un intento por arle un giro a su carrera tras la popularidad obtenida en el programa de de Bores.

Años más tarde, la actriz y bailarina contó su relación con el budismo.



Más cerca en el tiempo, se había instalado en Pergamino, donde colaboró con encuentros de poesia y tango en un centro de jubilados.