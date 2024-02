El intendente Pablo Javkin se refirió al inminente aumento del boleto de colectivo y apuntó contra el gobierno nacional por la quita de fondos a las provincias. Consideró que el aumento de la tarifa es una “solución transitoria” y aseguró que seguirá insistiendo junto a los intendentes del interior para que el Congreso apruebe una distribución más equitativa y federal del impuesto a los combustibles. “Si no aparece ningún instrumento, nos encontramos frente al dilema de que el sistema de transporte en el interior del país no funcione más”, evaluó el mandatario local, cuestionando que los aportes se hayan cortado por medio de un comunicado de prensa y “violando la ley”. También rechazó la paralización de las obras de remodelación en el Monumento Nacional a la Bandera: “Si estuviera ubicado en el lugar del Obelisco, lo hubieran hecho siete veces ya”.



Este martes se llevó a cabo el acto por el 212° aniversario del primer izamiento a la bandera, frente a las barrancas del río Paraná. El evento se realizó en el mástil principal del Monumento a la Bandera, del que participaron distintas autoridades municipales, y donde el intendente brindó un discurso que puso el foco en la necesidad de fomentar el federalismo, en medio de un contexto de quita de recursos a las provincias, que generó enfrentamientos abiertos y públicos con gobernadores de diversos distritos. “Argentina va a ser desde el interior o no va a ser”, sostuvo Javkin durante su discurso.

Tras el acto, el intendente dialogó con la prensa y se refirió a las dificultades que enfrenta hoy el municipio para el sostenimiento del sistema y el inminente aumento del boleto de colectivo, que podría concretarse la próxima semana. El pasado jueves el Concejo le concedió a la intendencia la facultad de aumentar hasta el 90% de la tarifa sugerida por el estudio de costos, que dio 1.343 pesos. Según anticiparon, por el momento la intención es llevar el precio de la tarifa a 700 pesos, en sintonía con Córdoba, y seguir reclamando junto a los intendentes del interior del país para que el gobierno nacional restituya el Fondo Compensador del Interior.

En ese sentido, Javkin señaló que el aumento es “una solución transitoria” debido a las dificultades que generaría poner la tarifa a su precio real: “Nosotros no podemos poner un boleto a 1300 pesos. Pero no es que no lo podemos poner porque nos falta coraje, sino porque es bajar a la gente del colectivo. Entonces lo que vamos a hacer las ciudades del interior es seguir coordinando medidas transitorias y analizar los recursos que corresponden”.

Asimismo, el intendente cuestionó un nuevo aumento del impuesto a los combustibles que se paga en todo el país y cuya recaudación hoy se destina a subsidiar el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde hace algunas semanas los intendentes del interior vienen denunciando la injusta distribución de esos fondos y ya adelantaron que iniciarán reclamos administrativos y judiciales. En paralelo, buscan que los legisladores de las provincias del interior modifiquen esa situación a través de una ley en el Congreso. Ya hubo reuniones con gobernadores y legisladores, y la próxima semana los intendentes volverán a encontrarse por este tema.

“Estamos planteando un proyecto de ley que tiene que ver con cómo se reparte este impuesto a los combustibles. Nosotros hacemos una propuesta muy concreta que no afecta las finanzas del Estado nacional”, aseguró Javkin. “Lo que es muy injusto es que ese impuesto, que hoy aumentó, tiene que tener un reparto mejor. Y eso es lo que le estamos pidiendo a los legisladores para que se vote. Si no aparece ningún instrumento, nos encontramos frente al dilema de que el sistema de transporte en el interior del país no funcione más”, analizó.

A pesar de las acciones que se vienen planificando, Javkin recordó que hasta el momento no hay ninguna ley ni resolución respecto a la quita de fondos, sino que el anuncio se hizo únicamente por medio de un comunicado de prensa. “La ley implicaba que en enero y en febrero nosotros teníamos que recibir el fondo, tal cual está votado en la ley de presupuesto. Pero no viene. No podemos estar así. No puede ser que un país dependa de un comunicado de prensa de un vocero presidencial”, criticó. Y añadió: “Si 50 intendentes de todo el país, de distintos signos político, decimos todo lo mismo al mismo tiempo, a lo mejor tenemos algo para aportar. Muchos venimos gobernando hace tiempo”.

Si bien el intendente no confirmó la fecha de aumento del boleto de colectivo, adelantó que el panorama no es bueno. Y aseguró que si no se modifica el impuesto al combustible, o se encuentran mecanismos que doten de recursos al sistema “es muy poco” lo que se puede aguantar: “Tenemos un servicio que vale 1.350 pesos por pasajeros y hoy estamos en 340. Córdoba lo llevó a 700 y seguramente coordinaremos todos ese valor, que va a ser la mitad. Siempre estamos en la mitad del costo y eso se suplía con algunas otras variantes. Cuando esas variantes van desapareciendo, ya quedamos a un tercio del costo, y encima aumenta el combustible”.

Obras en el Monumento

Durante la conferencia de prensa, Javkin también se mostró molesto por la paralización de las obras de refacción del Monumento Nacional a la Bandera. La semana pasada, Mariano Schor, el titular de la empresa DyScon, a cargo del proyecto, informó que el gobierno nacional mantiene una deuda que ronda los 400 millones de pesos y que de no haber novedades sobre los pagos, frenarían las obras a finales de febrero. “Hoy la deuda es muy importante y si antes de fin de mes no tenemos alguna resolución, lamentablemente se van a tener que paralizar los trabajos. Ya no tenemos más capacidad financiera para seguir soportando”, aseguró en declaraciones a Rosario/12.

Ante ese panorama, Javkin señaló que se trata de una obra avanzada que corre riesgo de frenarse. “La vamos a pelear como lo hemos hecho tantas veces”, expresó y agregó: “El jueves vamos a estar tratando de ver si podemos resolver esto. Pero quiero dejar en claro algo. Nosotros sabemos muy bien cómo cuidar los recursos de la gente y cómo invertirlos. Ahora, este monumento no es de Rosario. Es un monumento histórico nacional. Si estuviera ubicado en el lugar del Obelisco, lo hubieran hecho siete veces ya”.