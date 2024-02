Luego de conseguir un fallo judicial para que el Gobierno "cese" con la retención del envió de reembolsos coparticipables del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ofreció una conferencia de prensa en el Senado junto al resto de los mandatarios patagónicos, a excepción del fueguino Gustavo Melella, y convocaron al presidente Javier Milei a "crear una mesa de diálogo". En ese tono, los jefes provinciales lo invitaron el 7 de marzo a participar de un gran encuentro regional en Comodoro Rivadavia para analizar la agenda del turismo, los hidrocarburos, la energía eólica, la pesca y la minería.

El encargado de hacer la invitación fue el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien cerró la conferencia de prensa y marcó que ese 7 de marzo podrá ser "un cierre positivo de lo que le ha tocado vivir a la provincia hermana de Chubut" para "iniciar el camino de una agenda federal, donde podamos definir cómo en los próximos 4 años se pueden compartir los objetivos e intereses de las provincias patagónicas y el Estado nacional".

El encuentro del 7 de marzo en Comodoro Rivadavia tendrá como telón de fondo una nueva reunión del Parlamento Patagónico, organismo creado en noviembre de 1991 como ámbito de debate legislativo formado por todos los legisladores provinciales de las provincias de la región. El parlamento se convoca de forma rotativa en ciudades patagónicas o en la Capital Federal para establecer declaraciones o resoluciones que hacen al conjunto de los intereses de la región.

El cuerpo deliberativo reúne a los legisladores de todas las provincias firmantes Tratado Fundacional de la Región de la Patagonia, rubricado el 26 de junio de 1996 en Santa Rosa, La Pampa. Sin embargo, en la conferencia de esta tarde, el gobernador de Tierra del Fuego no fue parte; mientras que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, sí participó por teleconferencia.

La invitación extendida por Weretilneck fue el cierre de una conferencia de prensa en la que los mandatarios -completaron la mesa Sergio Ziliotto (La Pampa) y Rolando Figueroa (Neuquén)- exigieron al gobierno el fin de la "agresión mediática" y el pedido del respeto de la división de poderes y las autonomías provinciales, siempre en un tono de diálogo y de respaldo a la política fiscal nacional.

"Entendemos y acompañamos las metas fiscales que quieren lograr el gobierno nacional, pero hicimos un planteo legítimo. No para plantar bandera en una guerra contra el Gobierno sino porque estamos convencidos que es lo correcto. No podemos discutir qué modelo de país queremos sin entender que vivimos en una Argentina federal", señaló Torres durante la conferencia, celebrando el fallo judicial favorable y buscando bajar los desniveles del enfrentamiento con Milei, que no descarta llevar su posición hasta la Corte Suprema.

"La Argentina necesita además del equilibrio fiscal, una agenda de crecimiento. Le vamos a proponer al gobierno nacional participar activamente de una agenda de desarrollo patagónico, que nos permita generar más divisas, esas que tanto necesita el gobierno nacional. Que nos permita agregarle valor a nuestros recursos, ser más competitivos, tener más densidad de empresas", adelantó la invitación Torres.

El gobernador de Chubut había anticipado la importancia estratégica de la reunión del 7 de marzo en Comodoro Rivadavia. Antes de conseguir el fallo judicial que le dio la razón respecto del envío de recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, Torres anticipó que el encuentro podía ser el lugar de lanzamiento de una Empresa Patagónica de Energía, con la que las provincias discutieran de manera conjunta la gestión de sus recursos frente al Estado nacional.

El tono se modificó esta tarde en la que invitaron al gobierno nacional a ser parte de esa agenda productiva en materia de turismo, hidrocarburos, energía eólica, minería y pesca. "Queremos invitar al presidente de la Nación que va a ser bien recibido por los patagónicos", lo convidó Weretilneck.

El Parlamento Patagónico es un organismo deliberativo --con autoridades rotativas y sucesivas entre todas las provincias-- en el que los legisladores provinciales --cada provincia puede asignar hasta un máximo de doce (12) titulares y tres (3) legisladores suplentes, respetando la composición política de la Legislatura provincial-- acuerdan iniciativas comunes, con un mínimo de dos reuniones por año. En el 2023, los parlamentarios realizaron cinco reuniones ordinarias.

La primera del 2024 ocurrirá en Comodoro Rivadavia y tras el enfrentamiento con el gobierno nacional propones ser un hito político para marcar la relación entre los gobernadores patagónicos y Javier Milei en los próximos años.