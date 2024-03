La televisión abierta está en pleno proceso de reacomodamiento. El nuevo escenario audiovisual a nivel mundial, sumado a las particularidades del mercado televisivo argentino, requieren de una necesaria capacidad de reinversión. En esa búsqueda, el Grupo Octubre viene trabajando en la consolidación de alianzas estratégicas con distintos jugadores importantes a nivel global, desde Prime Video hasta Max, pasando por Flow, tanto para la producción como para la distribución de contenidos. El más reciente paso en esa estrategia fue el acuerdo que acaba de sellar con Mediapro Argentina, a partir del cual la productora internacional comenzó a producir los programas de las señales de Fox Sports Argentina en las instalaciones de Canal 9.

Celebrando su primer año de aire bajo el liderazgo de GRUP MEDIAPRO, los canales Fox Sports Argentina están produciéndose desde el comienzo de este 2024 en los estudios de Canal 9. Desde el estudio 3 de la emisora de Palermo se realizan los ciclos La Vuelta, La Zona, La Zona Central, Fox Sports Radio, La Jugada Perfecta, Extrafit, Telemétrico y las Charlas Fox, entre otros programas. Además del amplio espacio que puede albergar las escenografías de cada uno de los programas, Mediapro ha acordado con Grupo Octubre contar con facilidades para la producción y la post-producción de los distintos ciclos, llevando adelante toda la operación técnica con sus propios profesionales.

“Tener la oportunidad de hacer una alianza con Mediapro es un crecimiento exponencial para nosotros”, explica Sebastián Rollandi, gerente general de contenidos de Canal 9 y de la señal de noticias IP, ambas pertenecientes al Grupo Octubre. “MediaPro tiene presencia en más de noventa países. Es una de las principales empresas proveedoras de técnica y de formatos audiovisuales del mundo. Para nosotros, tener la posibilidad de trabajar con Mediapro es un salto cualitativo gigante, probablemente el más importante que hemos dado”, puntualiza el ejecutivo a Página/12.

José D´Amato, Country Manager de Mediapro para Argentina, Uruguay y Paraguay, celebró el acuerdo alcanzado, destacando la capacidad técnica de las instalaciones que la emisora tiene para la producción de contenidos audiovisuales. “Canal 9 ofrece un excelente entorno e infraestructura para realizar programas diarios en vivo", detalla el ejecutivo. "Desde esta nueva facilidad técnica buscamos desplegar toda nuestra creatividad y talento para brindar los mejores contenidos deportivos en las pantallas de Fox Sports”. Por su parte, Víctor Santa María, titular de Grupo Octubre, le dio la bienvenida a los estudios de Canal 9 a Grup Mediapro. “Les brindaremos todo lo necesario para que sus técnicos y periodistas se sientan a gusto en su labor diaria y eso se refleje en la programación", explicó. "Lo celebro como un paso más en la relación que estamos estableciendo entre ambos grupos".

El acuerdo con Mediapro Argentina, que tiene una vigencia por dos años, forma parte de la estrategia del Grupo Octubre de reinventarse en un ecosistema audiovisual que desde hace años atraviesa una transformación acelerada. La necesidad de aliarse con productoras y compañía del alcance global, diversificando su expertise y ampliando las fronteras del mercado televisivo, es una búsqueda que la compañía inició hace un tiempo y que intentará profundizar en el futuro cercano. “Con Mediapro tenemos una muy buena relación, que hemos fortalecido en los últimos años, tratando de trabajar en conjunto distintos proyectos. Nos sentimos cómodos con el grupo, tenemos unas muy buenas relaciones y una excelente metodología de trabajo con ellos, así que creemos que se puede profundizar a futuro”, señala Rollandi.

-¿Qué significa para el Grupo Octubre, en este contexto del mercado audiovisual mundial y argentino, la realización de alianzas con grupos audiovisuales internacionales?

-Nosotros tenemos una mirada con respecto a la situación global de la industria audiovisual, que es una situación global y particularmente se profundiza en la Argentina, en la crisis en el sector. Como grupo entendemos que es un momento en el cual tenemos que maximizar todos los esfuerzos y todos los recursos, y a la vez consolidar alianzas con grupos similares o compañías que necesiten de aquellas cosas que nosotros podemos brindarles. Como está el mercado audiovisual argentino hoy, ni los canales sobrevivimos solos ni las productoras sobreviven solas… Si no somos capaces y no entendemos que debemos repensar el modelo de negocio, y también el marco de alianzas entre los grupos y entre los canales y productoras, el sector va a atravesar una crisis mucho más profunda de la que ya está atravesando hoy. Tenemos que mirar el negocio audiovisual no como competidores sino como potenciales aliados, porque es un momento del sector extremadamente delicado.

-¿Por qué cree que es un momento “extremadamente delicado”?

-Porque tenés una economía en crisis, porque el sector privado de anunciantes está extremadamente conservador en cuanto a su posibilidad de realizar campañas en televisión abierta, porque los costos de las producciones se han incrementado notablemente, muy por encima de los valores de la inflación, porque tenés un Estado ausente en cuanto a las políticas con respecto a los canales… Entonces, tenés una crisis generalizada, una crisis económica que le pega muy fuerte a este rubro. La paradoja es que tenés una televisión abierta muy fuerte, con un encendido que todavía sigue siendo muy alto y que por lejos sigue siendo el principal instalador de marcas y de temas en la sociedad, que consume mayoritariamente productos masivos. Y a la vez tenés un mercado de anunciantes que está conservador a la hora de hacer sus inversiones, aún cuando son anunciantes a los que en algunos rubros les está yendo muy pero muy bien en la actual economía argentina. Frente a eso, hay que construir un modelo de negocio que pueda ser sustentable, porque hoy ya no hablamos de rentabilidad sino de sostenibilidad. Sobre todo cuando tu competencia son las VOD, que encima en poco tiempo más van además a poder agregar publicidad y en el caso de la Argentina ninguna plataforma tiene más de 10 empleados, cuando los canales abiertos tenemos que sostener medios por encima de los 400 empleados. Además de las obligaciones que tenemos los licencitarios y que otros no poseen. La pelea es muy desigual y el Estado en esta desigualdad está completamente ausente.