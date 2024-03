No hubo ayer el llamado previsto del gobierno para reanudar la paritaria docente en la semana próxima. En cambio, hubo un reclamo público del gobernador Maximiliano Pullaro, más como apelación emotiva pero sin una propuesta superadora de la negociación que pueda hacer aflojar el plan de lucha de Amsafé y Sadop. "Les pido desde lo más profundo del corazón a los docentes que vuelvan a las aulas. Para nosotros es muy importante que los chicos estén en la escuela, poder apostar a los aprendizajes y apostar a las evaluaciones. Tenemos muchos programas e iniciativas, los chicos tienen que estar en la escuela", dijo ayer durante el relanzamiento del programa Empleo Joven.

Mientras tanto, ante la falta de convocatoria a retomar el diálogo, y con el marco nacional que le da la jornada de protesta dispuesta por Ctera, Amsafé llamó a sus delegados para fijar la fecha de las próximas 48 horas de paro, tal como ocurrió el lunes y martes de esta semana.

Pullaro había evitado referirse a la protesta gremial el miércoles en la apertura demorada del ciclo lectivo. Se había informado que el Ejecutivo convocaría ayer a paritaria mientras le daba tiempo al equipo económico a reformular la oferta de aumento salarial del 7%. Pero como eso no bastó para evitar el paro confirmado para la semana próxima, el gobernador volvió sobre el tema.

"Se hizo un esfuerzo muy grande para saldar la paritaria 2023, que llevó adelante el ex gobernador Perotti y que nos dejó esa deuda pero no el dinero en la caja para poder pagarla. Nos dejó una provincia con déficit fiscal", acicateó Pullaro. Poco le molesta más al contador Perotti que le reprochen desprolijidades en la administración de las cuentas. Pero el dardo de su sucesor aludió a la cláusula gatillo de diciembre, que al principio quiso desconocer y luego accedió a cumplir con un 14% en el sueldo de enero, y un 22,4% prometido para este pago en curso.

"Respetamos igual todos los compromisos del Estado y le estamos ofreciendo a todos los empleados públicos de Santa Fe el 43,6% de equilibrio de sus ingresos, un esfuerzo por encima de los recursos del gobierno", se ufanó el jefe de la Casa Gris.

"Entendemos que con estos niveles de inflación es difícil llegar a fin de mes, pero también lo hemos explicado de cara a la sociedad. A mí me tocó asumir un gobierno que había arreglado que a los empleados públicos les tenía que pagar un 36 % más y no me dejaron los recursos para pagarlo. Con mucho esfuerzo, pagamos 14% en el mes de enero y 20 % en el mes de febrero. Y ahora hacemos el esfuerzo para cubrir esa diferencia y proponemos aumentar sobre la base de diciembre a hoy el 43,6% a todos los empleados públicos", reforzó.

"Tengo entendido que la semana próxima va a haber un paro de Ctera, con lo cual lamentablemente tal vez volvamos a tener paro en la provincia de Santa Fe. Les pido a los docentes que vayan a trabajar; lo peor que podemos hacer es tener a los chicos y a nuestros hijos afuera de la escuela. Les pido que comprendan el problema y la dimensión de la crisis económica. Estamos recomponiendo ingresos en la medida de los recursos con los que contamos”, remató casi en un ruego.

Pullaro incluso se animó a compararse con paritarias del sector privado. "Les preguntamos qué sector de la economía recompuso sus ingresos de diciembre a febrero o marzo en el 43,6 %. Fíjense en las noticias de hoy: Acindar, una empresa de punta a nivel nacional, está suspendiendo actividades y dando vacaciones; las industrias han caído en su capacidad productiva del 64 al 42 %", dijo el mandatario. "No podemos comprometernos a pagar algo que a los dos meses no podremos cumplir", dijo.

Una fuente gubernamental deslizó off the record a este diario que el radical intenta evitar ceder en una nueva oferta salarial, que su ministro de Economía, Pablo Olivares, bosquejó ya por encima de lo que están dispuestos a dar. En el gobierno reafirman que los aumentos concedidos representan lo suficiente para este trimestre y por eso demoran el llamado a paritaria. Pullaro dijo ayer que no hay fecha cierta para volver a reunirse con el gremio docente, pero igual se declaró "dispuesto al diálogo".