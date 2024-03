El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó el jueves por la madrugada un operativo de desalojo en la calle Carlos Perette del Barrio 31, una de las entradas al Barrio Padre Carlos Mugica y acceso a la terminal de ómnibus de Retiro, donde hace cinco años se realiza la “Feria Informal Perette”.

Cerca de las tres y media de la madrugada, comenzaron con el operativo sorpresa y desmontaron los tenderetes. Para eso utilizaron once camiones, ocho palas mecánicas, compactadoras y diez grúas e hidrolavadoras. La feria tenía una extensión de aproximadamente 300 metros, abarcaba la calle Perette, entre la avenida Antártida Argentina y Rodolfo Walsh, y funcionaban más de 600 puestos donde los feriantes vendían productos de todo tipo.

El pasado 3 de febrero, el Ministerio de Seguridad porteño había realizado un operativo en esa feria en el que fueron detenidas ocho personas y recuperadas computadoras, bicicletas y teléfonos celulares robados. Desde el Gobierno porteño indicaron que en la feria "se vendía material del bronce robado en distintos barrios y bicicletas y pertenencias robadas a los vecinos del Barrio Mugica" y que "los puestos, construidos con materiales de chapa, hierro, maderas y en algunos casos de cemento, generaban espacios oscuros y focos de inseguridad”.

En medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país, los feriantes encontraban su fuente de sustento en la “Feria Informal Perette”. Así lo aseguró Omar Guaraz, Secretario General de “Vendedores libres” y mantero en el barrio de Flores, en diálogo con Página 12: “Estamos viendo cada vez más gente que viene a hacerse el mago en la vía pública”. “Según la UCA, la pobreza ya llegó al 57,4% en enero, y yo me pregunto: ¿A dónde va a ir a laburar la gente que se queda sin trabajo o que el sueldo no le alcanza? Va a buscar una salida en la informalidad. Pero el sector informal es golpeado, la gente que labura en la calle lo sabe mejor que nadie. Nosotros laburamos como manteros hace muchísimo años y vivimos varias crisis, pero nunca vimos una depresión económica de semejante naturaleza”, advirtió.

“Entre ayer y hoy tuvimos el desalojo de 2500 compañeros, de acá de Retiro, de San Telmo, en Recoleta y en el barrio de La Boca”, indicó el referente de Vendedores Libres que planteó la necesidad de regular la venta en el espacio público para que no se llegue a estas situaciones.

Según fuentes del Ejecutivo porteño, el operativo se originó en el marco de un plan de “reordenamiento del espacio público” que la nueva gestión impulsa desde que asumió. Es por eso que luego del operativo informaron que se realizarán trabajos de hidrolavado en la zona y se controlará el espacio para que se mantenga liberado y limpio.

"Tal como ocurrió en Plaza de Mayo, Plaza Lavalle y en Plaza Congreso, el objetivo de uno de los principales ejes de la gestión es seguir ordenando los espacios públicos para mejorar la seguridad y la convivencia", indicaron en un comunicado.

Por la situación se vieron afectados tanto los feriantes como algunos vecinos de la zona que advirtieron que contaban con documentos oficiales que les permitían tener su local allí. Andrés, mecánico y vecino del Barrio Mugica, en diálogo con medios televisivos, contó: “El Gobierno nos trasladó acá hace 9 años, tenemos un amparo vigente. A nosotros nos tenían que reubicar y dejar desarrollar nuestro trabajo, pero no nos entregaron ninguna notificación del desalojo, fue sin preaviso y nos tiraron todo abajo. No pertenecíamos a la feria, yo y mis dos hijos vivíamos ahí, no tengo donde ir ahora tenemos que vivir en la calle".

Debora, una mujer de mediana edad que habitaba en la calle Perett al momento del operativo, también dialogó con los medios y denunció: "Dormimos ahí adentro. Cuando lo hicieron, estaba mi hijo y yo adentro. No nos avisaron nada, nos tomó por sorpresa".

Al hacerse presente en el lugar, Jorge Macri declaró ante la prensa que “no solo el espacio público estaba ocupado, sino que además se cometían ilícitos en torno a esta feria". En este sentido sostuvo que en el lugar encontraron "computadoras de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, bicicletas que fueron robadas, que habían sido denunciadas, celulares, gomas de autos, repuestos de autos. La mayoría de eso es de un origen desconocido y muchas de esas cosas robadas y hasta denunciadas”. Y agregó: “La mayoría de lo que acá se vendía era ilegal y nosotros no estamos dispuestos a convivir con una realidad, un espacio público ocupado ilegalmente, con formas de comercio que estén vinculados con el delito. Acá se consumía y se vendía droga y eso es algo que no vamos a tolerar porque le hace mucho mal a todos los barrios”.

El operativo fue una tarea conjunta de los ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat, Espacio Público, Seguridad y Salud. Participan efectivos de la Policía de la Ciudad, de Ordenamiento Urbano, del programa Buenos Aires Presente y del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

Informe: Lucía Bernstein Alfonsín.