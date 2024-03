Sin presentar pruebas y apelando a hipótesis basadas en teorías conspirativas, la canciller Diana Mondino lanzó públicamente que hay “personas de otros países” que están siendo “pagadas” para “quitarlo a Javier” Miliei del gobierno. La funcionaria deslizó que esos “cuentapropistas” serían venezolanos y cubanos, con lo cual sus dichos podrían generar un choque diplomático con los gobiernos de esos países.

La acusación fue hecha anoche durante una entrevista televisiva en que la titular del Palacio San Martín aprovechó para sembrar sospechas de posibles atentados o agresiones en las horas previas al discurso que el presidente Javier Milei dará en el Congreso, en la apertura de sesiones ordinarias.

Al ser consultada sobre si hay en el país "infiltrados de Cuba y Venezuela", Mondino respondió: “Lamentablemente es así y está comprobado de varias maneras”.

No aportó ninguna prueba ni dio alguna precisión al respecto, solo mencionó la existencia de videos en los que algunos de esos sospechosos “parecían periodistas”.

Según la canciller, esas personas “son cuentapropistas que vienen a hacer lío” a la Argentina y “tienen un grado de preparación importante” en materia de desestabilización de gobiernos.

Chile, Ecuador, Argentina

Para agravar el contenido de su denuncia, deslizó gratuitamente que esos presuntos desestabilizadores también habrían participado de marchas anteriores que se hicieron en la Argentina, Chile y Ecuador.

“También en los disturbios que hubo hace dos años en Chile eran gente de otros países” las que iniciaron la masiva pueblada que derivó en la reforma constitucional de ese país y posterior caída del gobierno del derechista fallecido Sebastián Piñera, sugirió Mondino.

Luego, sin medir la consecuencias que podrían tener sus afirmaciones, arriesgó: “Si no me equivoco, ahora en Ecuador” hubo extranjeros con el mismo objetivo. “No estoy muy segura” de que haya sido así, “no es una afirmación pero me parece que también había gente de otros países”, lanzó.

"Cuentapropistas"

Lo cierto es que Mondino cree que esos “cuentapropistas” vinieron al país porque “alguien les paga” para cumplir un objetivo: voltear al gobierno de Javier Milei.

“Alguien les paga para hacer lío o alguien les paga para dejen de hacer lío”, dijo y ligó esa trama “al gobierno anterior”, durante el cual -siempre según la canciller- esos extranjeros “tenían libertad para entrar y salir”.

"Primero, en el gobierno anterior tenían la libertad para entrar y salir (del país); segundo, no tenían consecuencias de sus actos; y tercero, el premio por quitarlo a Javier debe ser muy grande porque cada curro que cortás debe ser platita que algún señor se estaba llevando y quiere recuperarla", hipotetizó la funcionaria a tono con la vieja lógica del enemigo interno.

Luego vinculó estos presuntos intentos de desestabilización con la visita que dirigentes gremiales argentinos le hicieron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Hay unos videos preciosos de Maduro saludando a argentinos, que empezaron a circular ahora", dijo para intentar cerrar el círculo de sus hipótesis conspirativas.