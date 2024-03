"A la escuela pública hay que vivirla y sentirla. A pesar de que el Gobierno nacional se borre, deserte y nos deje sin obras ni salarios, seguiremos trabajando para que haya clases todos los días en la provincia de Buenos Aires. A la educación pública no se la ataca, se la defiende, ese es el contraste y la diferencia. A nosotros nos importan los pibes y las pibas."

Por quinto año consecutivo, el inicio del ciclo lectivo 2024 se dio en tiempo y forma, y este viernes 5 millones 200 mil alumnos y alumnas tuvieron su primer día de clases en las 20 mil escuelas bonaerenses.

Si bien los funcionarios provinciales hicieron hincapié en que hay que celebrar que las clases hayan comenzado el día que corresponde, el gobernador Axel Kicillof se metió de lleno en la disputa con el gobierno nacional y aseguró que, este año, empezar las clases "más que un esfuerzo fue una proeza", debido a que "el gobierno de Milei hizo lo imposible para que no arrancarán las clases".



El puntapié inicial se celebró en el Jardín de Infantes Nº 949 de Florencio Varela. Allí, 240 alumnos nuevos comenzaron su trayectoria escolar acompañados por sus familias en el edificio de barrio Santa Rosa, que fue inaugurado el 21 de septiembre pasado por el Estado provincial, gracias a una inversión de 108 millones de pesos.

Al tomar la palabra, Kicillof dijo que "hay que tener convicción" para plantear las cosas, pero que se requiere "coraje" para enfrentarlas. "Ellos dicen 'no la ven', pero no comprenden ni sienten lo importante que es que haya clases todos los días. Prometieron que nos iban a fundir, y entre los recursos que cortaron está el FONID", recordó Kicillof.

Por decisión del presidente Javier Milei, el Estado Nacional no transfirió el Fondo Incentivo Docente (FONID), que representa el 10 por ciento de los salarios de los 350 mil trabajadores y trabajadoras de la educación, ni los montos pertenecientes a la Conectividad. Desde que Nación cuenta con esa responsabilidad pasaron diez presidentes de distintos signos políticos, pero ninguno arremetió contra ello, cosa que sí hizo La Libertad Avanza. Como respuesta, el gobierno de la provincia de Buenos Aires depositó los sueldos docentes de enero e incluyó lo que debía pagar la administración de Milei, por lo que la suma desembolsada por las arcas bonaerenses alcanzó los 14.500 millones de pesos.

"Si trabajan para tirarnos abajo la escuela pública arruinan el futuro de las familias de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Prueben con respetar a los maestros y maestras, la situación no se mejora recortando con motosierra y ajuste", apuntó Kicillof, que aprovechó para recordar que durante los últimos cuatro años "se recuperaron los sueldos", y que desde hace dos meses "se incrementaron", pero advirtió que las dificultades se incrementaron porque "el gobierno nacional atacó al sueldo docente". "¿Si no pagamos o pagamos mal qué podemos pedir?".

El 21 de febrero, al igual que las demás carteras del Estado bonaerense, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires reclamó de manera oficial al secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell, por los fondos adeudados correspondientes al FONID, los programas Educativos Nacionales, y la Jornada Completa o Extendida.

El titular, Alberto Sileoni, enumeró los fondos abonados por la Provincia en relación a los salarios y detalló la faltante de más de mil millones de pesos que correspondientes a los programas nacionales de Educación Social y Cultural, Gestión Educativa y Calidad, y Educación Sexual Integral; el programa de Información y Evaluación de la Calidad Educativa; el de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica; el de Acciones de Formación Docente; y el Conectar Igualdad.

En el comienzo del ciclo lectivo celebrado en Florencio Varela, el propio Sileoni indicó: "En la provincia de Buenos Aires caminamos de otra manera, porque el mandato que le dieron al gobernador Axel Kicillof es el de ampliar el Estado. En la escuela bonaerense cuando cantamos el himno recordamos mucho la 'noble igualdad', y es una bandera que no vamos a resignar aunque los vientos soplen para otro lado".

Pese a que Kicillof acudió a la Corte Suprema de Justicia para reclamar por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Asesor General de Gobierno de la provincia Santiago Pérez Teruel confirmó a BuenosAires/12 que la presentación anunciada el lunes pasado "puede ser sólo una primera etapa judicial", ya que evalúan "presentar una segunda demanda reclamando la transferencia de los fondos oportunamente solicitados que quedaron sin respuesta”, entre los cuales se encuentra, además del FONID, el Fondo Compensador del Transporte (FCT).

Destacó Kicillof en el Jardín Nº 949: "Creemos en el derecho a la educación, la salud, el trabajo y la dignidad, por lo que seguiremos trabajando por más y mejor escuela pública". "Sostenemos el derecho al futuro y no nos van a hacer cambiar de idea", remarcó.

El edificio escolar número 211

Antes de presentar el ciclo lectivo en el barrio Santa Rosa, Kicillof y parte de su gabinete pasaron por Villa Angélica para cortar la cinta del nuevo edificio del Jardín Municipal N°14, que se convirtió en la séptima escuela de nivel inicial inaugurado por la actual gestión provincial en Florencio Varela, y el 211 edificio de índole educativa en todo el territorio bonaerense.

Su construcción se dio mediante una inversión provincial de 173 millones de pesos. El establecimiento, que fue demolido por completo para comenzar de cero, amplió su capacidad y su matrícula alcanzó 160 alumnos, que estarán cuidados por un plantel de 13 trabajadores, entre docentes y auxiliares. Al igual que todos los jardines inaugurados, este recibió libros, juguetes, un proyector y diversos materiales ligados a la enseñanza y el aprendizaje.

Kicillof destacó que vivimos en una sociedad donde "no todos pueden pagar, comprar y adquirir lo que necesitan", y que para que esos habitantes accedan a "cuestiones básicas como la educación, la salud y dignidades que merece todo Argentino", se necesita del Estado. "Sin Estado no hay dignidad ni justicia social, hay muchísima postergación".

Por las decisiones nacionales que impactan en las polóticas bonaerenses, en el distrito varelense hay 22 obras paralizadas y 11 contratos rescindidos. Kicillof, en esa línea, subrayó que de las casi mil obras públicas de Buenos Aires que paró el gobierno de Milei, 64 pertenecen a edificios escolares de los distintos niveles.

El director general de Cultura y Educación enmarcó a la escuela como "una gran refutadora". Y trazó un paralelismo con las prácticas que busca imponer el gobierno nacional: "En la escuela no se habla alto, no se ofende y no se burla de un discapacitado. En la escuela recordamos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y cada 24 de marzo las maestras le recuerdan a los chicos que la Argentina no quiere volver a ese pasado".

Al finalizar, Kicillof recordó que "el mercado le responde al que tiene recursos", y que por eso su gestión se desarrolló, quitando los dos años de pandemia, con un promedio de 100 escuelas inauguradas por año. "Falta mucho a pesar de todo lo que se hizo, pero nosotros buscamos otro mandato para seguir con ese ritmo, porque la carencia y la deuda en materia de infraestructura escolar se iba a saldar de manera categórica. Queremos un sistema educativo digno y con la calidad que merece el pueblo bonaerense", sentenció.