Lewis Hamilton tomó una de las decisiones deportivas más importantes de su vida, en la soledad de su poderosa mente, sin ni siquiera contarle a su madre y a su padre, y volvió a ser el centro de los flashes del Gran Circo al anunciar el bombazo de su pase a Ferrari a partir del calendario 2025. Max Verstappen, el rey absoluto de la Fórmula 1 desde hace tres años, está en su propio mundo: nada de eso parece importarle; como siempre, focalizado a pleno en sí mismo y en su monoplaza, el neerlandés se ha mostrado absolutamente desinteresado respecto de la movida de su rival Hamilton a la escudería de Maranello. El podio de los principales nombres que alegrarán la categoría parecería no completarse sin uno: Fernando Alonso, de gran última temporada y quien cotiza en alza luego de que Mercedes se quedase con un asiento vacío pensando en la próxima temporada; es, en definitiva, el otro que sabe qué significa ser campeón de la Máxima.



No hay nombres nuevos en los 20 asientos de los monoplazas más rápidos del planeta. Todo está listo para que la Fórmula 1, la principal categoría del automovilismo mundial, despegue a toda marcha su calendario más exigido de la historia: este 2024 serán, justamente, 24 las carreras que los pilotos deberán afrontar, una exigencia que parece demasiado dura e incluso hasta ilógica si se piensa en las últimas dos temporadas, en las cuales Red Bull se quedó con 38 de las 44 carreras. La ilusión de aficionadas y aficionados del deporte sigue encendida y la esperanza es la misma: ver competencias más reñidas y no un dominador absoluto de todo el calendario.

Aquella ilusión deberá vérselas ni más ni menos que con Verstappen, que se había guardado para este viernes, en la clasificación, lo más explosivo de su poderío: el actual tricampeón de la categoría hizo la pole y largará primero este sábado, luego de haber hecho el mejor tiempo con 1m29s179. El holandés, que se había guardado lo mejor para la qualy (Red Bull no lideró en ninguna de las tres prácticas libres), le sacó 228 milésimas a Charles Leclerc (Ferrari), quien lo secundó, y 306 a George Russell (Mercedes), quien finalizó tercero. Los primeros diez puestos de la grilla de salida del GP de Bahrein de este sábado a las 12 de Argentina (transmiten ESPN y Star+) los completan Carlos Sainz (4º, con Ferrari), Sergio Pérez (5º, con Red Bull), Fernando Alonso (6º, con Aston Martin), Lando Norris (7º, con McLaren), Oscar Piastri (8º, con McLaren), Lewis Hamilton (9º, con Mercedes) y Nico Hulkenberg (10º, con HAAS).

Verstappen, por el cuarto título

Más allá de lo que esperan fanáticas y fanáticos, la realidad es contundente: el poderoso “Mad-Max” Verstappen buscará desde este sábado hacer historia y empezar el sueño por alcanzar su cuarto título consecutivo, hazaña que solo cuatro nombres se adjudicaron en toda la historia de la Fórmula Uno. El niño mimado de Red Bull intentará conseguir lo que en distintos momentos de la historia lograron el argentino Juan Manuel Fangio (1954-1957), los alemanes Michael Schumacher (conquistó cinco al hilo: 2000-2004) y Sebastian Vettel (2010-2013), y el británico Lewis Hamilton (2017-2020).

¿Quién podrá frenar a Verstappen en su sueño? Es la pregunta del millón. Piloto y constructor han demostrado ir superándose en los últimos años, desde aquel polémico final de temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi en el cual el holandés superó a Hamilton y se hizo con su primer título de la categoría. Desde entonces, en los últimos dos años, la combinación de conductor más auto ha sido explosiva y prácticamente insuperable: solo cuatro pilotos, incluyendo a su compañero de equipo Sergio “Checo” Pérez, lograron superarlo. Lo hicieron Charles Leclerc con Ferrari (GP de Bahrein, Australia y Austria, en 2022), "Checo" Pérez con Red Bull (GP de Mónaco y Singapur, en 2022, y GP de Arabia Saudita y Azerbaijan, en 2023), Carlos Sainz Jr. con Ferrari (GP de Gran Bretaña 2022 y GP de Singapur 2023) y George Russell con Mercedes (GP de San Pablo, en 2022).

A esa lista de perseguidores habría que sumarle al laureado Hamilton, quien tiene dos razones para volver a acariciar la victoria en un Gran Premio: la primera y más urgente es no estirar a tres los años que lo separan de su última victoria en la Máxima (fue en Arabia Saudita, el 5 de diciembre de 2021); la otra motivación, claro, pasa por despedirse a lo grande de su gloriosa etapa en Mercedes, escudería con la que conquistó seis de sus siete títulos durante los 12 años que hasta 2025 los habrán unido.

Zombies y mayor paridad

Habría que agregar, entre aquellos que acechan el sueño de Max Verstappen, a dos novedades que tendrá esta temporada de la Fórmula 1. Al interior de las carreras, la primera: el DRS podrá utilizarse ahora a partir de la segunda vuelta (y no de la tercera), lo que le quitará un giro al holandés en la posibilidad de escaparse de sus rivales, si es que su auto vuelve a ser el más rápido.

La otra novedad pasa por el extenso calendario, que suma dos carreras más que el último año (vuelven los GP de China e Imola), hecho que sin dudas funcionará como una prueba de exigencia para los pilotos, que se han expresado críticos al respecto. Verstappen, Hamilton y Alonso fueron algunas de las voces que se levantaron en contra del nuevo formato: han señalado que la nueva longitud de la temporada "no es sostenible" y han criticado la decisión por priorizar la cantidad a la calidad. "Me encanta la Champions League, porque sucede con cuentagotas y resalta más –señaló el piloto madrileño de Aston Martin–. La F1 tiene que seguir siendo exclusiva. Se está arriesgando a ser demasiado constante y que le gente pierda el apetito. Estamos muy por encima del límite de carreras. Si alguien no entiende esto, acabará siendo negativo para la F1. Esto no es sostenible para nadie".

El más directo y gráfico en su reclamo fue, una vez más, el mexicano "Checo" Pérez. "Veremos cómo resulta este año, pero recuerdo haber visto muchos zombis en Abu Dhabi después de Las Vegas", describió el segundo piloto de Red Bull, sobre el cierre de la última temporada.

Pero esta nota llega a su punto final, porque el semáforo ya se enciende, el rugido de los motores ya no deja leer y la bandera a cuadros espera a lo lejos de las 57 vueltas del Circuito Internacional de Bahrein, en Sakhir… A correr se ha dicho.

Debut con sanción para Colapinto

El argentino Franco Colapinto no tuvo el debut soñado este viernes en la Fórmula 2, en el Sprint del Gran Premio de Bahrein, luego de haberse clasificado 18º tras ser sancionado en carrera por haber ocupado un cajón incorrecto en la grilla de salida.

El oriundo de Pilar se encontraba en la posición 12 cuando se le anunció la penalización, que constó de diez segundos y “stop and go”, lo que lo obligó a parar en los boxes del circuito de Sakhir, sede del comienzo de la Fórmula Uno este fin de semana. Tras cumplir la sanción, el hombre de MP Motorsport solo quedó delante del mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) entre los 19 participantes que completaron las 23 vueltas de la carrera de velocidad.

"No sé bien qué pasó. Tuve un problema en la vuelta de formación con el embrague. Cuando lo solté no salió. Estábamos en el cajón correcto, así que no sé qué pasó. No sé por qué me penalizaron", dijo en diálogo con la transmisión de Fox Sports México.

Este sábado, desde las 7.30 de Argentina y con transmisión de Star+, Colapinto será parte de la competencia principal de la categoría telonera de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin.