El dólar blue terminó este viernes con una suba de 20 pesos y se ubicó en 1050 pesos. El contado con liquidación cerró a 1089 pesos, con un alza del 1,6 por ciento, mientras que el MEP se ubicó en 1053 pesos, al avanzar 2,1 por ciento. Si bien durante la última rueda de la semana hubo aumentos, los tipos de cambio financieros mostraron una importante apreciación nominal durante el último mes.

Los inversores estuvieron atentos este viernes a los rumores sobre los temas financieros que podrían estar presentes en el discurso del presidente Javier Milei en la apertura del Congreso. Principalmente, con la atención puesta en los anuncios que se vinculan al plano cambiario y monetario. Hubo varias especulaciones, entre ellas las novedades respecto del esquema de competencia de monedas.

De todas maneras, más allá de cierto rebote del precio de los dólares este viernes, la tendencia viene siendo de una fuerte apreciación tanto nominal como real de las cotizaciones del contado con liquidación, del MEP y del blue. “¿Cómo se explica una moneda tan firme, en un contexto tan volátil y con la actividad económica desplomándose?”, se preguntaron en la consultora 1816. En el informe aseguraron que la liquidación de la cosecha no explica necesariamente la apreciación.

“Empezando por lo evidente, el flujo no puede no incidir. La oferta de exportadores no parece haber mermado en febrero respecto a enero, lo que implica una oferta privada significativa para el CCL, dado que el 20 por ciento de las exportaciones se liquida en el mercado financiero. Pero no siempre que hubo un 'blend' de exportaciones el tipo de cambio se apreció. Esto se debe a que la demanda también juega”, indicaron.

El punto es que esta apreciación de los últimos meses de los dólares financieros, tanto en términos nominales como reales, se debe a una variedad de factores. Entre ellos el informe menciona que incide el clima social de relativa calma. Consideran que el mercado sigue apostando a la tasa de interés en moneda local (o sea, a que se mantenga la apreciación del dólar) porque observan que a pesar del ajuste violento la población todavía mantiene aceptación al gobierno de Milei.