“Quiero decirles a los jujeños que sé lo que están sufriendo, con una inflación que golpea a la economía de las familias y con un nuevo rumbo a nivel nacional”, afirmó ayer el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de este año de la Legislatura provincial.

En el contexto de la crisis que soporta el país, las palabras del gobernador jujeño hicieron eje en la cuestión de los recursos económicos. “No vamos a dejar de pedirle a la Nación por los recursos que nos corresponden y pertenecen a los jujeños, llámense Impuesto a las Ganancias, Fondo de Incentivo Docente o subsidio al transporte, que hacen a la previsibilidad, en consecuencia, a la certidumbre y la posibilidad de proyectar, sabiendo con qué recursos contamos”, sostuvo.

Sadir destacó que la provincia desde el 2020 "viene en una situación de estabilidad que no vamos a abandonar y vamos a seguir con ese camino". Pero aseguró que hay diferentes cuestiones que pueden afectar esta estabilidad, como "el impuesto a las ganancias que se dictó el año pasado; el no envío de recursos, lo que obliga a racionar partida, a asignar recurso de otra obra pública y no hacerla y destinar recursos para otras cosas".

"La idea es seguir hablando con el gobierno nacional, con (el objetivo de) establecer el recurso de las provincias y dejar definido qué le corresponde a Nación y a Provincia y que cada uno administre como tiene que ser", afirmó.

A pesar de este panorama, subrayó: "Tenemos las herramientas para salir adelante, porque en 2020 logramos estabilidad financiera, un bien al cual no cualquier provincia puede acceder. Nos llevó 8 años de arduo ordenamiento, basado en decisiones valientes”.



En el inicio de la jornada, el gobernador fue recibido en la Legislatura por el vicegobernador Alberto Bernis. Sadir dejó abierto el 163° periodo de sesiones legislativas, que por primera vez comienza en marzo, tal como lo dispone la nueva Constitución de la provincia. Antes el periodo ordinario de la Legislatura jujeña comenzaba en abril.

Inicialmente Sadir iba a hablar a las 18, pero se adelantó para las 10 para que el mandatario jujeño pudiera viajar a Buenos Aires a participar de una reunión de gobernadores con el presidente Javier Milei, y luego estar presente en la Asamblea en el Congreso de la Nación.

La ceremonia en la Legislatura Provincial comenzó minutos antes de la hora señalada: “Iniciamos este periodo 163 con la sólida decisión de darle continuidad a este proceso que (se) inició en el año 2015”, dijo el gobernador, expresando así la continuidad del plan de gobierno del exgobernador Gerardo Morales, el gran ausente en el recinto. “Lo hacemos con la convicción de que seguiremos trabajando por el progreso de Jujuy, afianzados en nuestra moderna Constitución y la institucionalidad que garantiza el sistema republicano de gobierno”, sostuvo Sadir.



Emergencias y coparticipación provincial

El gobernador adelantó que en la segunda semana de este mes enviará a la Legislatura tres proyectos para la administración responsable de los recursos del estado. Uno sería para declarar el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, sanitaria, social, ambiental y climática del sector público provincial.

Luego, en declaraciones a la prensa, amplió que este proyecto (que no es mencionado por escrito en el discurso) “además de la economía, tiene que ver con lo financiero, la salud, el desarrollo y ambiente y cambio climático. Tenemos mucho desastre con pérdida de cultivo, corte de ruta. La idea es establecer emergencia de manera tal de poder hacer distribuciones de partida, para asignar partidas según la emergencia", aseveró.



Otro es un proyecto de ley de cancelación de las obligaciones emergentes de todos los juicios con condena deducidas entre organismos de la administración pública y los municipios para que los municipios, las comunas y el mismo estado provincial puedan terminar con el ahogo que sufren y gestionar de mejor manera los recursos.

El tercero es un proyecto de ley de coparticipación provincial para que cada municipio sepa con qué recursos cuenta y pueda administrarlos de manera responsable para el desarrollo de sus pueblos. Tras el discurso, el gobernador reconoció en declaraciones a la prensa que este proyecto será complejo. "He planteado una amplia participación en la Legislatura, que haya debate que escuchemos a todos y tomemos la mejor decisión. Hay muchos indicadores para una distribución justa”, dijo.

En un discurso de 21 páginas con el nombre de “Jujuy con la gente”, Sadir se refirió sintéticamente a diferentes áreas del estado que tendrán continuidad, sin profundizar el capítulo sobre la deuda de la provincia en pesos, dólares, euros y bonos verdes, a pesar de que fue ministro de Hacienda.

Repasó los proyectos que comenzó Morales y que seguirán en su gestión, en minería, litio, transición energética, energías renovables. Además, anunció que el 20 de marzo comenzará a andar el tren solar, una obra que heredó de la gestión anterior.

Con respecto a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, dijo que continuará manteniendo diálogo con los gremios en paritarias permanentes.

Entre los anuncios, anticipó un plan público-privado de construcción de viviendas, que incluirá cámaras, empresas y gremios.

Ausentes, y presentes

El mensaje del gobernador duró cerca de 40 minutos, ante legisladores, ministros y ministras de su gabinete, intendentes, comisionados y otros funcionarios del estado provincial. También asistieron los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, los titulares del ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, entre otros.

En cambio, no asistieron senadores y diputados nacionales de ninguna fuerza política. Otro ausente afue el obispo de la provincia.

Entre los invitados se destacaron los ex gobernadores Walter Barrionuevo (actual presidente de la Agencia General de la provincia), José Carlos Ficoseco, Agustín Perassi y Carlos Ferraro.

Ficoseco fue electo vicegobernador en 1991 acompañando a Roberto Domínguez, quien dos años después renunció y de esa manera llegó a la Gobernación, donde se mantuvo en 1993 y 1994, año en que renunció con la provincia inmersa en una crisis económica y con protestas gremiales cada vez más fuertes. Lo sucedió Perassi, que finalizó el mandato, en 1995.



En el caso de Ferraro, fue electo vicegobernador en 1995 acompañando en la fórmula a Guillermo Snopek, quien falleció en febrero de 1996. Ferraro lo sucedió, pero renunció en noviembre de 1998 cuando era sometido a un juicio político en medio de una grave crisis social.

Como sucede en los actos del gobierno de la provincia, hubo un gran operativo policial afectando a mil efectivos de diferentes fuerzas de seguridad. Las inmediaciones de la Legislatura y Casa de Gobierno estuvieron valladas y el corte de calles se inició en horas tempranas afectando el tránsito hasta antes del mediodía.

Sin embargo, esta vez no hubo manifestaciones afuera, y solo militantes radicales que portaban carteles y banderas fueron el público que acompañó la llegada del gobernador a la Legislatura, junto a la comisión de Exteriores.