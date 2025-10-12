Platense recibirá este lunes, desde las 18.30 en Vicente López, a Deportivo Riestra en un cruce que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la Zona B. El Calamar llega con la urgencia de sumar de a tres tras una racha adversa de tres partidos sin victorias, incluyendo una reciente caída 2-0 ante Atlético Tucumán como visitante. Con 10 puntos y ubicado en el puesto 13, necesita ganar para acercarse a los octavos de final y mantenerse con chances de clasificación.

En cambio, Riestra atraviesa un gran momento. Líder de la zona con 23 unidades, el Malevo se consolidó como uno de los protagonistas del torneo. Ha ganado cinco de sus últimos seis encuentros y acumula siete partidos sin conocer la derrota. Su objetivo es claro: terminar en la cima para asegurarse la localía en los cruces decisivos.



